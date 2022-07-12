防範運動熱傷害 台鋼雄鷹捐贈熱指數計送學校團隊

炎夏熱危害事件時有所聞，台鋼雄鷹職業棒球隊打造校園運動安全，今天在大同醫院捐贈綜合溫度熱指數計及腳架等，由教育局長謝文斌受贈，然後轉送49間有需求的校園團隊。大同醫院院長傅尹志提醒，熱傷害源除了與外在環境有關，也要留意高危險族群運動員。

校園運動選手在炎夏仍須不間斷勤奮訓練與比賽，為了落實熱危害預防自主管理，台鋼集團旗下台鋼雄鷹職業棒球隊，呼應高雄市立大同醫院及高雄市體育總會「打造校園運動安全」的計畫，今天捐贈綜合溫度熱指數計及腳架等產品，並舉辦研習會。教

台鋼雄鷹球團董事長王炯棻表示，台鋼雄鷹是高雄在地球團，近年來美國運動醫學會ACSM積極推動「高氣溫戶外運動熱危害預防指引」，隨時隨地善用「WBGT綜合溫度熱指數計」計算熱指數，提供對應的管理措施、熱疾病處置方式等，保護從事戶外運動選手的健康。熱指數計可以讓教練立即反映調整訓練，期許培養出更多高雄在地選手。

「透過科學測量，守護學生與選手的安全與健康。」教育局長謝文斌感謝台鋼集團，打造校園安全場域計畫靠產官醫三方共同努力，希望各校種子教練將防範熱危害及緊急處置相關作業方式帶回校園多宣導。

大同醫院院長傅尹志指出，熱傷害源與外在環境有關，也需要留意高危險族群運動員，包括「肥胖、身體質量指數（BMI）高者」，因皮下脂肪厚，血液循環差，散熱不易；「重裝配備者」因劇烈運動時，身上背負厚重衣物，身體未能及時散熱，造成熱傷害；「飲水不足者」未能順利排汗，導致人體散熱不良；「身體耗弱者」血液循環較差，不易排汗；還有「熱適應不良者」常見於戶外運動的新手，在高熱環境下運動須有約1至2周的適應期，未經適應期驟然於高熱環境運動，容易導致中暑。