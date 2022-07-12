46歲婦人走路會喘 檢查竟是先天性心臟病

46歲林小姐近幾個月胸口不適、走路時較喘，到輔大醫院檢查發現，林小姐有先天性心臟病「心房中膈缺損」（ASD），建議林小姐進行心房中膈缺損心導管關閉術，將心臟的破口用封堵器關起。手術過程不到兩小時，且術後林小姐恢復狀況良好，隔天順利出院。

輔大醫院兒科主治醫師簡佑軒說，因為這個疾病案例是「先天性心臟病」，是兒童心臟科治療的範圍。成人心臟科主要是治療冠狀動脈疾病及心臟衰竭。

輔大醫院以往成人心臟科發現這類疾病，會轉院去其他有做心導管的兒童心臟科，今天也可做先天性心臟病心導管，所以病人沒有轉院，而是選擇在輔大治療，成為輔大醫院第一例。

心房中膈缺損屬於第二常見的先天性心臟病，左右兩心房之間的牆壁先天有破損。如果病人的心房中膈缺損較大，年幼時便會出現症狀，如心雜音、心肺耐力差，嚴重會進展成肺高壓，影響病人的生活品質。

簡佑軒表示，多數人的缺損不大，幼時沒有明顯症狀，檢查時醫師也未必能聽得見心雜音。往往到長大成人後，因心肺功能變差或在健康檢查時才發現這個問題，可說是「隱形的先天性心臟病」。