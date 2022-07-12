嘉基醫院協助非洲友邦史瓦帝尼 促進婦嬰健康

非洲友邦史瓦帝尼醫療團到嘉義學習兒婦科照護並參訪山區醫療；嘉義基督教醫院今天指出，2016年起與國合會合作「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」至今，為史國醫療貢獻一分心力。

嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師暨部落健康中心主任安欣瑜，近日在臉書（Facebook）貼文表示，史瓦帝尼的醫療團來參訪山區醫療，團隊成員包括醫師、護理師及助產士，參訪後非常羨慕台灣便宜且優良的醫療服務。

嘉義基督教醫院國際合作中心主任林元薇今天告訴中央社記者，嘉基從2016年8月起與財團法人國際合作發展基金會合作，推動「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，已累計30名史瓦帝尼健康促進人員到嘉義參訪學習。

林元薇表示，目前史國5名醫護人員在嘉基學習，參訪偏遠、山區的醫療，7月底將完成訓練離台，下半年度預計還有一批史國健康促進人員會來訓練；嘉基未來將依當地醫藥衛生需求，持續分享專業技能，與史國建立長期合作關係。

林元薇說，合作案分別從軟硬體層面提供協助，一方面分享台灣細膩產兒科照顧技術及流程，除強化史國醫護人員臨床照護能力、建構醫療制度，也包括服務態度的觀摩，另一方面提供必要儀器設備，給予史國一線人員充分資源，提升醫療品質。

林元薇舉例，史國有2名資訊人員曾經來訪，學習醫療資訊系統設計、應用及資安管理等技術，並在嘉基協助下回國完成醫院機房建置。

林元薇指出，史國醫療團人員多認為嘉基同仁十分親切，工作態度及作業流程值得學習，尤其對完整的照護網絡、尊重生命的態度，更是印象深刻，也十分稱道台灣完善的基礎建設，在台學習獲益良多。

林元薇說，婦兒衛生是發展中國家重要醫療公衛議題，國合會提出促進孕產婦及嬰幼兒照護功能的計畫，因與嘉基「為有需要的人提供全人關懷與醫療照護」宗旨相近，所以院方參與協助友邦的工作。