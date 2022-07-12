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基隆醫院累計3成醫護確診 成立關懷小組聽你說

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院社工師協助確診同仁，完成中醫科清冠一號視訊看診。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院社工師協助確診同仁，完成中醫科清冠一號視訊看診。圖／基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院兩年多來，照顧住院及防疫旅館內確診者超過2400人，醫護等員工因工作或家庭等因素染疫累計超過三成。醫院社會工作室成立「聽你說──關懷小組」，由社工師透過通訊軟體及電話，關懷健康情形、就醫需求及相關權益諮詢。

基隆市今年新冠肺炎本土個案，中央公布到昨天累計8萬4239例，依今年6月設籍人口36萬1079人計算，市民確診率為23.32%。

基隆醫院表示，在基隆疫情發展到巔峰時期，院方協助設置多處社區篩檢站，包括火車站南站廣場、孝忠里民活動中心及中正路公車修理廠舊址，期望盡早阻斷社區傳播鏈。

部基醫護也前進多所學校支援採檢業務，維護師生健康，同時開設快篩陽性現場及視訊門診，提供民眾便利的醫療服務。

部基醫護除了因為照顧患者染疫，也有因為同住親友職場、學校等接觸機會需要居家隔離，甚至確診，累計超過三成。

基隆醫院院長林慶豐認為，守住醫院，才能避免醫療量能崩壞，更要守住醫療人員，才能成就防疫重任，照護關懷第一線確診醫療人員的身心靈刻不容緩。

部基社會工作室主任蔡聖華說，疫情忙碌時期，醫護同仁堅守第一線，為民眾健康把關，但當得知自己確診的那一刻，雖然擁有專業知識，內心仍不免可能慌亂。醫院成立「聽你說──關懷小組」後，6名社工師扮演傾聽的角色，舒緩同仁焦慮的情緒，給予溫暖的關懷，有助堅定公立醫院使命，創造加倍照護能量，持續守護民眾健康。

衛生福利部基隆醫院社工師以電話關懷確診同仁，並提供相關衛教資訊。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院社工師以電話關懷確診同仁，並提供相關衛教資訊。圖／基隆醫院提供

基隆 疫情

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