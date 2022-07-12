基隆醫院累計3成醫護確診 成立關懷小組聽你說

衛生福利部基隆醫院兩年多來，照顧住院及防疫旅館內確診者超過2400人，醫護等員工因工作或家庭等因素染疫累計超過三成。醫院社會工作室成立「聽你說──關懷小組」，由社工師透過通訊軟體及電話，關懷健康情形、就醫需求及相關權益諮詢。

基隆市今年新冠肺炎本土個案，中央公布到昨天累計8萬4239例，依今年6月設籍人口36萬1079人計算，市民確診率為23.32%。

基隆醫院表示，在基隆疫情發展到巔峰時期，院方協助設置多處社區篩檢站，包括火車站南站廣場、孝忠里民活動中心及中正路公車修理廠舊址，期望盡早阻斷社區傳播鏈。

部基醫護也前進多所學校支援採檢業務，維護師生健康，同時開設快篩陽性現場及視訊門診，提供民眾便利的醫療服務。

部基醫護除了因為照顧患者染疫，也有因為同住親友職場、學校等接觸機會需要居家隔離，甚至確診，累計超過三成。

基隆醫院院長林慶豐認為，守住醫院，才能避免醫療量能崩壞，更要守住醫療人員，才能成就防疫重任，照護關懷第一線確診醫療人員的身心靈刻不容緩。