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基隆醫院累計3成醫護確診 成立關懷小組聽你說
衛生福利部基隆醫院兩年多來，照顧住院及防疫旅館內確診者超過2400人，醫護等員工因工作或家庭等因素染疫累計超過三成。醫院社會工作室成立「聽你說──關懷小組」，由社工師透過通訊軟體及電話，關懷健康情形、就醫需求及相關權益諮詢。
基隆市今年新冠肺炎本土個案，中央公布到昨天累計8萬4239例，依今年6月設籍人口36萬1079人計算，市民確診率為23.32%。
基隆醫院表示，在基隆疫情發展到巔峰時期，院方協助設置多處社區篩檢站，包括火車站南站廣場、孝忠里民活動中心及中正路公車修理廠舊址，期望盡早阻斷社區傳播鏈。
部基醫護也前進多所學校支援採檢業務，維護師生健康，同時開設快篩陽性現場及視訊門診，提供民眾便利的醫療服務。
部基醫護除了因為照顧患者染疫，也有因為同住親友職場、學校等接觸機會需要居家隔離，甚至確診，累計超過三成。
基隆醫院院長林慶豐認為，守住醫院，才能避免醫療量能崩壞，更要守住醫療人員，才能成就防疫重任，照護關懷第一線確診醫療人員的身心靈刻不容緩。
部基社會工作室主任蔡聖華說，疫情忙碌時期，醫護同仁堅守第一線，為民眾健康把關，但當得知自己確診的那一刻，雖然擁有專業知識，內心仍不免可能慌亂。醫院成立「聽你說──關懷小組」後，6名社工師扮演傾聽的角色，舒緩同仁焦慮的情緒，給予溫暖的關懷，有助堅定公立醫院使命，創造加倍照護能量，持續守護民眾健康。
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