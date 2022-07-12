網戀、外拍打工易成數位性暴力 婦援會提醒勿輕信網友

分科測驗於今日結束，正式宣告所有學生都迎來了長達兩個月的暑假，而青少年與大學生在暑假期間花費更多時間上網交友，網路交友潛藏的危險也逐漸升高。婦女救援基金會發現，數位性暴力受害者的年齡層有越來越低的趨勢，而青少年因網路交友被取得性私密影像的問題也越趨嚴重。婦援會呼籲青少年與大學生應特別注意網路交友的危險性，需確認對方身份，勿輕信對方，甚至傳送自己的性私密影像或使用視訊性愛，暑期打工也要注意安全。

婦援會指出，最近服務了幾個案例都是因網路交友而遭外流性私密影像。大學生小B與網友視訊裸愛，並提供幾張性私密照，幾個禮拜後卻被朋友告知在色情論壇看到他的自慰影像，小B才知道視訊時被偷偷錄影。

另一受害者高中生小A被line網友邀請視訊展現裸體和自慰，並被加入臉書好友，沒想到一個月後卻收到對方訊息要他購買虛擬貨幣，否則就將小A的性影像傳給他的臉書上的親友和師長。小A怕被責罵不敢告訴家人，更擔心影像被上傳，求助婦援會後，社工先安撫小A焦慮情緒、與他討論各種處理方式，最後小A決定告訴家人，由家人陪同去報警，家人很願意支持和幫助他，讓他終於能放下心裡重擔，社工也協助小A通報兒童性剝削。

婦援會表示，青少年因網路交友被取得性私密影像的方式有三種。一是打工詐騙，犯嫌會透過社群媒體聯絡被害者，提議伴聊打工，並在過程中協議以金錢取得性私密影像，待對方交出後便會封鎖對方或從該平台消失，被害者不但沒有拿到報酬，甚至可能反過來被對方以私密影像進行恐嚇取財。

二是網戀。犯嫌會假意與被害者發展成情侶關係，並逐步索取被害者照片，一開始會索取生活照，降低被害者戒心，塑造真心交往的形象，漸漸地開始要求裸照、性器官照片等等，或者透過網路性愛時，側錄被害者，進一步達到控制、勒索的目的。

三是外拍打工，不少人會選擇在暑期接案外拍，賺取零用錢，但卻在更衣室被偷拍更衣畫面，最後沒賺到零用錢反而被對方勒索。

婦援會呼籲青少年與大學生應特別注意網路交友的危險性，需確認對方身份，勿輕信對方，甚至傳送自己的性私密影像或使用視訊性愛，暑期打工也要注意安全。萬一真的不幸遭偷拍、散佈或勒索，請務必勇於求助，告知信任的長輩，長輩也應支持、幫助孩子，並洽詢各縣市家庭暴力暨性侵害防治中心、iWIN網路內容防護機構、婦女救援基金會……等，或撥打110報案、113通報，113通報專線有專業社工協助。而父母則應多注意孩子的交友狀況，保護孩子遠離數位性暴力迴圈。