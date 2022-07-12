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腫瘤貓「七喜」狀況差 康復後重獲新生

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
虎斑貓七喜經過療養後，身形逐漸變得圓潤、毛色也亮麗許多，拍照都還會看鏡頭，瞬間成為動物之家小明星。圖／新北市動保處提供
虎斑貓七喜經過療養後，身形逐漸變得圓潤、毛色也亮麗許多，拍照都還會看鏡頭，瞬間成為動物之家小明星。圖／新北市動保處提供

五股動物之家日前接獲民眾通報，在五股中興路一段有一隻流浪虎斑貓，發現時蓬頭垢面，下巴右側長了一顆腫瘤，在紙箱內發抖。動物之家將牠帶回所內診治，順利切除腫瘤，經過療養後，身形逐漸變得圓潤、毛色也亮麗許多，拍照都還會看鏡頭，瞬間成為動物之家小明星。

虎斑貓「七喜」只有4歲，下巴右側腫瘤需要細心照料並切除，才不至於造成感染，五股動物之家獸醫師林洋演針對七喜規劃一系列療程，在仔細評估後，決定以雷射治療腫瘤，改善皮膚狀況，再以保養品提升牠的活動力與食慾，七喜在3個月後，逐漸恢復體力與活力，逢人就將頭貼在掌心撒嬌。

林洋演表示，七喜恢復得很好，腫瘤切除後日後仍有復發的可能，認養民眾需要定期帶牠回所內追蹤身體狀況，重大傷病犬貓需要更多的愛細心照顧。

動物之家也針對認養民眾提供教育訓練課程，陪伴飼主掌握犬貓正確飼養方式。認養人李小姐說，動物之家花了很多時間解釋七喜的狀況，讓他們了解很多，真的很開心七喜成為家裡的一份子。

新北市動保處表示，動物之家內有許多像七喜一樣的流浪動物，在長期經由照顧人員訓練下，不只身體狀況改善，也變得更相信及願意親近人類，非常適合認養回家當陪伴寵物。

虎斑貓七喜順利被認養。圖／新北市動保處提供
虎斑貓七喜順利被認養。圖／新北市動保處提供
虎斑貓「七喜」只有4歲，被發現時蓬頭垢面，下巴右側長了一顆腫瘤，在紙箱內發抖。圖／新北市動保處提供
虎斑貓「七喜」只有4歲，被發現時蓬頭垢面，下巴右側長了一顆腫瘤，在紙箱內發抖。圖／新北市動保處提供
七喜在3個月後，逐漸恢復體力與活力，逢人就撒嬌。圖／新北市動保處提供
七喜在3個月後，逐漸恢復體力與活力，逢人就撒嬌。圖／新北市動保處提供

動物之家 腫瘤 認養

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