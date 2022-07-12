土耳其玫瑰果醬驗出非法著色劑 邊境攔下退運
食藥署今天公布邊境查驗違規產品，3款印尼泡麵及1款越南泡麵因調味料包農藥超標遭攔下，另有1款土耳其玫瑰果醬驗出有致癌疑慮的非法著色劑「偶氮玉紅」，全數遭退運銷毀。
衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有21款進口食品與食品容器具遭邊境攔下，全數退運銷毀，並未流入市面。
近來頻頻違規的進口泡麵再次上榜，這次共有4款進口泡麵，3款印尼泡麵均由水枔實業有限公司從印尼進口，分別為「MIE SEDAAP INSTANT 速食麵（青檸風味）」、「SARIMI 速食湯麵（牛肉丸風味）」及「MIE SEDAAP速食麵（特色咖哩風味）」，均為調味料包、油包或粉包檢出農藥超標，1068公斤遭退運銷毀。
另有1款是由億瓏貿易有限公司從越南進口的「Omachi 排骨風味麵」，粉包檢出殘留農藥超標，720公斤遭邊境攔下。
值得注意的是，這次的違規名單中還有1款「FALAFEL KING玫瑰果醬」被驗出有致癌風險的非法著色劑。
這款玫瑰果醬是由中東冠軍有限公司自土耳其進口，檢出不得使用的著色劑「偶氮玉紅」，38公斤遭退運銷毀。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受中央社記者訪問時表示，「偶氮玉紅」是一種著色劑，許多國家都不准用於加工食品，主要是它可能導致敏感族群出現過敏反應，也是世界衛生組織國際癌症研究機構名列的第3類致癌物，認為有致癌疑慮，但暫時無法判斷風險。
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