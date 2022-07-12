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IKEA嘉義行動商店將結束營業！原來嘉義人最愛這款玩偶

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
於IKEA嘉義的Hej 行動商店，消費滿額送IKEA Hej 貨櫃鑰匙圈。圖／IKEA提供
於IKEA嘉義的Hej 行動商店，消費滿額送IKEA Hej 貨櫃鑰匙圈。圖／IKEA提供

去年2021年9月8日開幕位於嘉義市的IKEA Hej 行動商店，將於7月31日結束營業，即日起至7月底加碼推出持宜家卡，單筆消費滿500元，送FRAKTA藍色購物袋與500元折價券1張，滿1千元送FRAKTA藍色購物袋與1,000元折價券，單筆消費滿1,500元，再加送全球獨家、台灣限定的「IKEA Hej 貨櫃鑰匙圈」，另外也公布嘉義人最愛買的商品TOP 5。

7月18日至7月底，也舉辦倒數特賣，現場百樣展示品出清3折起，7月22日至7月底，拍照上傳臉書貨IG，再送IKEA Hej行動商店獨家紀念徽章，希望與大家留下深深的回憶。

位於嘉義文化公園諸羅印象廣場的IKEA Hej行動商店，是以貨櫃屋方式搭建而成，剛開幕就吸引超過百人排隊，如今終於要暫時結束營業，IKEA也公布嘉義人的最愛。

獲得銷售冠軍的居然就是BLÅHAJ填充玩具鯊魚玩偶，不僅已經是IKEA的吉祥物，可以當成抱枕，大人小孩都愛用；第二名為LENNART抽屜櫃是收納的好幫手，第三名RÅSKOG推車，有著三層設計且容易移動，第四名ISTAD保鮮袋採用可再生材質製造，各種尺寸皆有，第五名為SPRUTTIG衣架，10件只要59元，是經典商品。

出清特賣中，包括RÅVAROR餐桌原價3,999元，出清價999元，GLADOM黑色托盤桌原價459元，出清價只要189元；外型輕巧可愛的MAMMUT兒童椅凳原價179元，出清特價59元就能帶回家。

IKEA RÅSKOG推車，是嘉義人最愛買的第三名。圖／IKEA提供
IKEA RÅSKOG推車，是嘉義人最愛買的第三名。圖／IKEA提供
IKEA嘉義的Hej 行動商店，將於7月底結束營業。圖／IKEA提供
IKEA嘉義的Hej 行動商店，將於7月底結束營業。圖／IKEA提供
IKEA招牌鯊魚玩偶，是嘉義人最愛買的冠軍。圖／IKEA提供
IKEA招牌鯊魚玩偶，是嘉義人最愛買的冠軍。圖／IKEA提供

IKEA 嘉義

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