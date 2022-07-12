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中國出口不合格食品佔1/3 孜然驗出「9種農藥」超標

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸出口「茶樹菇(DRIED TEA TREE MUSHROOM)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「茶樹菇(DRIED TEA TREE MUSHROOM)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新邊境查驗結果，中國大陸出口之不合格食品就佔了三分之一，其中更出現3種菇類，總量達8,280公斤，其中一批「茶樹菇」農藥更是超標了27倍。許多國人喜愛的辛香料「孜然」甚至被驗出含有9種農藥殘留超標。食藥署表示，目前不合格食品已全數退運或銷毀，但針對累犯2次的廠商，皆要求提交改善報告。

食藥署本周在邊境查驗到3批不合格的中國大陸出口菇類，分別為「金仁豐實業有限公司」以及「可誠貿易有限公司」進口的2批「茶樹菇(DRIED AGROCYBE)」，總量為300公斤、4,800公斤。同時，「可誠貿易有限公司」也進口了一批3,180公斤的「鹿茸菇(CLAVULINA CRISTATA (FR.) SCHROET)」。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這3批中國出口的菇類皆與前幾周連續上榜的「乾猴頭菇」相同稅號，因此是在逐批查驗的管理措施下揪出，三批都有農藥殘留量超出規範的狀況，其中金仁豐實業有限公司進口的茶樹菇，殘留芬普尼0.054 ppm，超出定量極限為0.002 ppm，超標27倍。

陳慶裕說，由於可誠貿易有限公司六月內已累計4批不合格進口紀錄，因此已在上周要求它30天內提出預防改善措施，目前尚未收到報告。

同時，由「寶之川股份有限公司」進口200公斤的孜然，被檢出亞滅培0.11 ppm、亞托敏0.09 ppm、貝芬替0.24 ppm、佈飛松0.17 ppm、三賽唑0.31 ppm、芬普尼0.004 ppm、陶斯松0.07 ppm、得克利0.07 ppm及賽洛寧0.06 ppm等9種農藥殘留超標，其中三賽唑更為不得檢出的農藥。

中國不合格食品部份還有，「東泉生技有限公司」進口的684公斤「荔灣七葉膽(七葉膽)」重金屬鎘含量超標；「誠麗實業股份有限公司」進口的2,000公斤「A級速凍覆盆莓(IQF RESPBERRY)」農藥殘留超標；「庫雷斯國際事業有限公司」進口的125公斤「藍莓粉(Blueberry Powder)」防腐劑超標。

光是本周食藥署公布的21項不合格食品中，中國的不合格食品就佔了7項，若算入食品容器則共有8項不合格，佔榜超過三分之一。

其餘國人常購買的不合格食品中，有「商田實業有限公司」進口的日本「YAJI CO., LTD.蜜柑(FRESH SATSUMA MANDARIN(MIKAN))」230.4公斤，陳慶裕表示，業者為二犯，因此會要求提出改善報告；淞岳國際有限公司進口的美國「FRESHKIST西芹(FRESH CELERY)」15,168公斤為初犯。食藥署表示，所有不合格食品皆已退運或銷毀。

中國大陸出口「孜然(SEEDS OF CUMIN (CRUSHED))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「孜然(SEEDS OF CUMIN (CRUSHED))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
日本出口「YAJI CO., LTD.蜜柑(FRESH SATSUMA MANDARIN(MIKAN))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
日本出口「YAJI CO., LTD.蜜柑(FRESH SATSUMA MANDARIN(MIKAN))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「荔灣七葉膽(七葉膽)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「荔灣七葉膽(七葉膽)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供

超標 食藥署 農藥殘留

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