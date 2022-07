中國出口不合格食品佔1/3 孜然驗出「9種農藥」超標

食藥署今公布最新邊境查驗結果,中國大陸出口之不合格食品就佔了三分之一,其中更出現3種菇類,總量達8,280公斤,其中一批「茶樹菇」農藥更是超標了27倍。許多國人喜愛的辛香料「孜然」甚至被驗出含有9種農藥殘留超標。食藥署表示,目前不合格食品已全數退運或銷毀,但針對累犯2次的廠商,皆要求提交改善報告。

食藥署本周在邊境查驗到3批不合格的中國大陸出口菇類,分別為「金仁豐實業有限公司」以及「可誠貿易有限公司」進口的2批「茶樹菇(DRIED AGROCYBE)」,總量為300公斤、4,800公斤。同時,「可誠貿易有限公司」也進口了一批3,180公斤的「鹿茸菇(CLAVULINA CRISTATA (FR.) SCHROET)」。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示,這3批中國出口的菇類皆與前幾周連續上榜的「乾猴頭菇」相同稅號,因此是在逐批查驗的管理措施下揪出,三批都有農藥殘留量超出規範的狀況,其中金仁豐實業有限公司進口的茶樹菇,殘留芬普尼0.054 ppm,超出定量極限為0.002 ppm,超標27倍。

陳慶裕說,由於可誠貿易有限公司六月內已累計4批不合格進口紀錄,因此已在上周要求它30天內提出預防改善措施,目前尚未收到報告。

同時,由「寶之川股份有限公司」進口200公斤的孜然,被檢出亞滅培0.11 ppm、亞托敏0.09 ppm、貝芬替0.24 ppm、佈飛松0.17 ppm、三賽唑0.31 ppm、芬普尼0.004 ppm、陶斯松0.07 ppm、得克利0.07 ppm及賽洛寧0.06 ppm等9種農藥殘留超標,其中三賽唑更為不得檢出的農藥。

中國不合格食品部份還有,「東泉生技有限公司」進口的684公斤「荔灣七葉膽(七葉膽)」重金屬鎘含量超標;「誠麗實業股份有限公司」進口的2,000公斤「A級速凍覆盆莓(IQF RESPBERRY)」農藥殘留超標;「庫雷斯國際事業有限公司」進口的125公斤「藍莓粉(Blueberry Powder)」防腐劑超標。

光是本周食藥署公布的21項不合格食品中,中國的不合格食品就佔了7項,若算入食品容器則共有8項不合格,佔榜超過三分之一。