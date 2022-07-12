疫情+晶片短缺！車廠交不出車 衝擊柴油車汰舊換新

大型柴油車汰舊換新最高補助65萬元，申請期間至今年底，但受全球疫情及晶片短缺影響，許多車廠根本沒車可交，環保署擬修法「今年訂車、明年交車」也可補助。貨車及公車業者說，疫情害「公司快垮了」，資金調度困難，盼補助延至明年；環保署表示，空汙基金吃緊且已放寬交車日期，需要再研議。

環保署106年8月16日發布「大型柴油車汰舊換新補助辦法」，至今累計淘汰全國近6萬輛一至三期老舊大型柴油車，減少比率超過三分之一，原補助申請期限到今年12月31日，但全球新冠肺炎疫情持續，車輛製造廠、代理商無法如期交車領牌，影響車主補助申請時效。

為解決交車問題，環保署擬修法，車主可先提供車輛買賣契約書作為申請證明，但最遲仍需於112年12月31日補正文件，也就是車主可延後一年提繳新車文件，但補助期間未變，今年底前汰舊換新才可申請補助。

環保署今天舉辦草案研商會，不少業者希望補助時間可延後一年。汽車貨運商業同業公會全國聯合會說，貨運業者很無奈，前年11月訂兩輛車，現在只拿到一輛，甚至有車廠去年一整年都沒出車，今年也還在排程，「能否拿到車都是問題」，不是業者不願意汰舊換新，但因疫情、晶片短缺、原物高漲等各項大環境因素影響，車廠根本來不及交車。

汽車商業同業公會全國聯合會說，疫情還在持續，但業者營收都快垮了、公司快收了，他們也有心協助改善空氣品質，但仍希望環保署考量補助延期，現在還有不少大型柴油車需要汰舊換新，但今年疫情比去年嚴重，公司營收下降很厲害、資金調度困難，購買新車計畫只得延後，建議補助申請截止日期也延到112年12月31日。

環保署表示，若補助申請期限延一年，會讓想要汰舊換新的車主更晚換車，近期調查全球疫情有改善，歐美不像先前那麼嚴峻，晶片短缺狀況也開始紓緩，綜合考量認為仍要依照原本補助辦法來走，「否則這次延期、下次可能又有業者希望再延期」，今年訂車、明年交車放寬補助已增加不少補助量，空汙基金去年跟別的基金借錢才能編列今年預算，再延期的話恐怕不堪負荷。

環保署說，此次考量許多業者已經訂車打算汰舊換新，只是新車交車不及，才先放寬接受用車輛買賣契約書申請補助，至於到底要不要延期，會再考量怎樣的方式對於車主最有利。