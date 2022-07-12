神卡必備！讓網友最有感的十大信用卡優惠

你最想要的信用卡優惠是什麼？

信用卡不僅攜帶方便，還有不少折扣回饋，成為小資族省錢理財的好幫手。只要抓準每家信用卡的特色妥善利用便能靠它獲得更好的生活享受。不過信用卡的優惠五花八門，包括懶人最愛的現金回饋、壽星能享有的生日禮、刷卡累積哩程數兌換機票、看電影打折等等，讓人看得眼花撩亂，既能無腦刷、回饋又實在的信用卡也受到越來越多消費者的青睞，究竟你最有感的信用卡優惠有哪些呢?

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點了網友最有感的十大信用卡優惠，快來看看你手中的卡片有沒有這項功能吧！

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NO.1 現金回饋

大家最有感的信用卡優惠非現金回饋莫屬，畢竟紅利點數有放到過期的疑慮，若看上喜歡的商品也可能因點數不足無法折抵，對於較少飛行需求的人而言，用上哩程數回饋的機率不大，因此，馬上折抵帳單或消費的現金回饋相較之下方便許多，使用起來也更有感。

像是渣打銀行現金回饋御璽卡、花旗現金回饋PLUS鈦金卡在一般消費方面分別有1%、2%的現金回饋，且現金回饋的信用卡花得越多獲得的回饋也越多，無須思考複雜條件、刷卡限制，非常適合不想花時間研究優惠或第一次辦卡的新手。



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NO.2 點數累績

在消費時還能賺到回饋，對善於精打細算的人來說絕對是一大樂趣。相較於現金回饋，紅利點數使用範圍廣，除了可折抵現金、哩程數，也可兌換各類產品，在指定通路還有更高回饋，成為網友熱議特別有感的信用卡優惠第二名。

就有不少網友大讚遠傳friDay聯名卡為2022年必備省卡，不僅累積點數兌換門檻低、一般消費可獲得2％遠傳幣回饋，更棒的是沒有上限，完全可以無腦刷，對不想動腦的消費者來說相對友善。



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NO.3 網購優惠

網路購物在疫情影響下成為越來越多人習慣採用的消費模式，不過，如果有大量採買需求，有些人會出現不停花錢的罪惡感，那麼網購信用卡或許能解決這項困擾。

就有網友提到網購刷信用卡時，因為享有額外優惠，不會從頭到尾只是「買買買」，因此可減輕一些心理負擔。也有人透露自己每個月都會網購保養品和保健食品，很容易花超過5000元，所以會藉由網購信用卡提升消費CP值，他因此入手了沒有通路限制就有穩定回饋的遠傳friDay聯名卡，十分滿意回饋2%無上限帶來的成效，大讚這根本是為網購族量身打造的。

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NO.4 APP綁定優惠

行動支付的誕生讓手機多了錢包的功能，將信用卡綁定行動支付app便可輕鬆付費，相較於現金結帳還多了額外的回饋。

另外，由於不少人依賴快速便利的美食外送APP點餐，但外送餐點價格較高加上運費，比在餐廳用餐花費更多。因此人們會將信用卡綁定foodpanda、Uber Eats等外送平台app，讓自己在享用美食之餘也能顧緊荷包。

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NO.5 指定店家優惠

對習慣在特定商店買東西的人而言，與店家合作的信用卡、聯名卡絕對是他們的一大福音，因為只要持聯名卡到指定通路消費便可獲得許多優惠。



像是使用遠傳friDay聯名卡到遠傳門市購買手機、或是其他一般消費便可得到筆筆2%無上限的遠傳幣回饋，或是在購物網站消費滿一定金額有更多折扣，到寶雅、屈臣氏等藥妝店購物也有相當不錯的優惠，甚至能兌換一些贈品，獲得驚喜小禮。

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NO.6 交通票券優惠

不管是常出差還是跨縣市奔波，只要是搭台鐵、高鐵頻繁的人，具交通折扣回饋的信用卡就是拯救你錢包的救星。

例如使用聯邦銀行幸福M卡、合作金庫樂活卡購買高鐵、台鐵及指定客運的交通票券可享有不同%數的現金回饋，在交通費上也是不無小補，否則幾趟高鐵票花下來，真的很傷荷包。且刷指定銀行信用卡還有機會以優惠價格、甚至免費的方式升等商務車廂，讓你舒適度過數小時的車程。

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NO.7 搭機專屬優惠

無論你是雲遊四海的背包客還是常出國的商務人士，一張可累積哩程數、以哩程數兌換機票、商品折扣，或是其他優惠的信用卡絕對是常搭飛機者必備。

像是中國信託中華航空聯名商務御璽卡、國泰世華長榮聯名聯名卡及同享Master Card機場接送優惠的遠傳friDay聯名卡等等，除了有指定航空的機票折扣優惠外，還可享有在機場貴賓室休息的禮遇服務，甚至省下舟車勞頓的時間，無需辛苦奔波就能直達機場，舒舒服服地出國。

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NO.8 電影票優惠

你是隔三差五就要到電影院光顧的電影迷嗎？那麼搭配電影優惠的信用卡絕對深得你心！畢竟一張票最少也要好幾百元，若是想看3D或IMAX就更貴了，累積下來一定讓你的荷包元氣大傷。

每家銀行都有自己的電影優惠，如買一送一、買票送爆米花，像平日持花旗饗樂生活卡到威秀影城買票就可打6折，要知道好看的電影總是一部接著一部，時常造訪影城享受超大螢幕的觀影體驗，一張折扣滿滿的信用卡絕對值回票價。

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NO.9 繳費、繳稅回饋

隨著物價上漲，相信不少人對開銷變大相當有感，繳完各類帳單、學雜費後荷包直接大失血。若能挑對、善用具回饋的信用卡便能盡量節流。

像是帳單回饋%數高的遠傳friDay聯名卡，電信帳單最高可享5％遠傳幣回饋，被網友大推繳費時還能得到一些優惠作為生活中的小確幸，非常划算。還有人整理出3種取得最高回饋的方法，包括利用特定信用卡的優惠活動、卡片綁定行動支付工具、卡片搭配超商繳費。

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NO.10 訂房、旅遊票券優惠

不少熱愛旅遊同時也是理財達人的網友，對信用卡在遊樂方面的優惠十分有感！像是用指定信用卡在agoda、booking.com訂房、向旅行社或KKday、Klook等旅遊平台訂票就能享有刷卡金回饋，讓你不僅有趟充實難忘的旅程，還累積了下次出遊的基金，簡直是一舉兩得。

另外，出國想有流暢網路、想省通話費也可藉由信用卡辦到，像是遠傳friDay聯名卡卡友便享有遠遊卡、漫遊定量包等折扣優惠，大家在挑選信用卡時不妨參考自己的旅遊習慣，發揮卡片的最大價值，或許你用最經濟實惠的預算就能達到五星級飯店的享受呢！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月13日至2022年06月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『信用卡優惠』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。