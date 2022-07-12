影／籌錢還債！蔡阿嘎忍痛賣房周轉 粉絲笑：新屋主很幸運

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image source：蔡阿嘎Life

文／陳盈蓉

在《網路溫度計YouTuber口碑排行榜上第8名的蔡阿嘎，近日在自己的頻道上宣布因為缺資金周轉關係，決定把房子賣掉，並預告將有新的燒錢重大企劃，請粉絲敬請期待。

蔡阿嘎位於網路溫度計YouTuber口碑排名第8名。

▲蔡阿嘎位於網路溫度計YouTuber口碑排名第8名。

image source：YouTuber口碑排名(分析區間：2022/04/12~2022/07/10）

賣房原因就是因為缺錢

蔡阿嘎表示決定將房子賣掉，最大原因就是「缺錢」，坦言因為最近因為公司員工擴編、新辦公室的租金與人事成本變高，加上二伯經營hahababy服飾品牌需要大量現金周轉，讓他們決定賣房還債。

忍痛將自己充滿回憶的第一間房子賣掉，蔡阿嘎提到除了可以節省房貸利息外，他也透漏自己有個想做的事情，已經放在心裡10年了，他想完成這個夢想，之後將會有一個燒錢的大企劃，因此在這些種種因素下，才做了這個重大決定。

賣房原因就是因為缺錢

image source：蔡阿嘎Life

買下第一間房　從頭到尾都親力親為

這次透過拍影片，一起跟粉絲回憶過去種種，也分享當初這間房子都是兩人親力親為，從用料、設計、裝潢都是花費很多心力完成，而且頻道有很多影片都是在這裡拍攝，像是開箱、跳舞、料理影片等，還有蔡桃貴很多成長影片也都是在這棟房子拍，這個家不僅是一家人的回憶，也是許多粉絲們的回憶，讓蔡阿嘎感慨說道「現在想還是很捨不得」。

買下第一間房　從頭到尾都親力親為

image source：蔡阿嘎Life

房子已出售　粉絲讚：新屋主真有福氣

蔡阿嘎提到該房子已售出，2人也鄭重地向這間房子告別，對此網友紛紛表示：「買到這間的屋主真的很幸運，屋況真的非常好」、「接手公寓的新屋主蠻幸運的，能承接阿嘎家庭、事業都圓滿的福氣」、「維護的很好，新的屋主一定也會好好守護這裡的」、「謝謝阿嘎一家和這間房子帶給我們的回憶」、「福地福人居，加上阿嘎這麼愛乾淨跟維護環境，買到的屋主也是大福氣」。

房子已出售　粉絲讚：新屋主真有福氣

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