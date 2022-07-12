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影／買來當書房！Joeman開箱吳淡如8千萬養生豪宅 社區內還有接駁車

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

﻿image source：Joeman

文／陳盈蓉

在《網路溫度計YouTuber口碑排行榜上第10名的Joeman，上週五（8）日在自己的頻道《Joe是要看房》系列節目中，開箱吳淡如8000萬的養生豪宅，此豪宅僅作為書房使用，令眾多網友驚嘆：「真的好羨慕，超完美的房子和生活」。

Joeman位於網路溫度計YouTuber 口碑排名第10名。

▲Joeman位於網路溫度計YouTuber 口碑排名第10名。

image source：YouTuber口碑排名(分析區間：2022/04/12~2022/07/10）

冠德微山丘　生活機能優、交通便捷、空間清幽

此豪宅位於台北市文山區，社區名為「冠德微山丘」，共有177戶，有群山環繞，空間很清幽，另外生活機能也很不錯，有學區、醫院等，開車約10幾分鐘就能到信義區，交通十分便捷，是很難得可以兼具市中心便利又能親近大自然的住宅。

冠德微山丘　生活機能優、交通便捷、空間清幽

﻿image source：Joeman

百坪半透天豪宅　作為書房使用

吳淡如這棟半透天百坪豪宅，主要用途是用來當「書房」，他透漏自己第一眼看到這物件後，就決定不管有沒有錢都要買下來，由於建商老闆是他念EMBA時的學長，因此他先是打電話叫弟弟贊助，也請建商學長送他裝潢，整體連同兩車位+庭院+裝潢，總價約8千多萬。

因為是拿來當書房的關係，吳淡如都是直接用建商的裝潢，像實品屋那樣，他認為書房不能太有生活感，必須要有不在現實生活中的感覺，因此這裡不放冰箱、電視，甚至廚房、浴室、床都不太使用，除了以擺放他收藏的畫作與珠寶為主外，這樣個規劃更能讓他專心寫作。

百坪半透天豪宅　作為書房使用

﻿image source：Joeman

公設會館有接駁車接送　管理費一坪僅100元

再來此社區的一大亮點就是那多達300坪的公設會館，有游泳池、三溫暖、烹飪教室、健身房、圖書館、品酒室、瑜珈室、180度環景景觀廳等等，共有四層樓，住戶除了可以自己步行前來，也可以打電話請保全開高爾夫球車接送，這裡管理費一坪100元，CP值相當高，很有度假的感覺。

看完吳淡如的豪宅開箱後，網友們紛紛表示：「這格局好到不行，比一堆豪宅有質感非常多」、「很有品味的人生欸，看著就浮現哲學家三個字」、「我第一次看人家炫富看的這麼爽的，有本錢有實力的人真的有這個資格」、「這房子根本就是放收藏品的收藏品~房子也是買來半收藏半書房的，很酷」、「這集豪宅是九妹開箱房子以來唯一讓我覺得可以當作人生目標的好房、好格局、好公設、好會館、好社區」。

公設會館有接駁車接送　管理費一坪僅100元

﻿image source：Joeman

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