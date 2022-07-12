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熱爆…雙北、高雄8縣市高溫特報 今恐飆破38度

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熱爆…雙北、高雄8縣市高溫特報 今恐飆破38度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。圖/氣象局提供
受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。圖/氣象局提供

受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台北市、新北市、台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

氣象局提醒，今天應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今晨觀測資料顯示，西部沿海有平行海岸的條狀低雲，伴隨弱線狀回波，各地無降雨。截至4時53分，各地區平地最低氣溫大多在22至26度〔北部(新北雙溪區)23.9度，中部(嘉義民雄鄉)25.5度，南部(屏東車城鄉)23.9度，東部(花蓮壽豐鄉)21.6度〕之間。 

吳德榮說，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今受「太平洋高壓」影響，晴朗炎熱，紫外線達危險級，最高氣溫可達37、38度，要注意防曬、防中暑；午後山區有局部雷陣雨。各地氣溫，北部24至37度，中部26至37度，南部24至37度，東部22至38度。 

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、周四(13、14日)「熱帶擾動」外圍雲系逐漸接近，台灣水氣略增，午後局部雷陣雨範圍略擴大，包括山區及部分中南部平地。各地仍高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。周五至下周日(15至17日)受「太平洋高壓」影響、高溫炎熱；低層大氣盛行西南風，西南部清晨有局部陣雨，大氣不穩定，午後有局部雷陣雨，包括山區及部分中南部平地。 

吳德榮說，根據最新(11日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬周四(14日20時)「熱帶擾動」在菲律賓東北方有60%的發展機率，周五(15日20時)進入巴士海峽已降低為50%，周六(16日20時)則已消散。顯示「熱帶擾動」愈接近台灣，發展條件愈不利，故僅使台灣附近水氣略增，並無威脅。

高溫 吳德榮

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