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影／持續高溫炎熱 來去新店陽光運動公園戲水

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
受太平洋高壓影響，各地持續高溫炎熱，放暑假的孩童興高彩烈地玩水解暑。記者侯永全／攝影
受太平洋高壓影響，各地持續高溫炎熱，放暑假的孩童興高彩烈地玩水解暑。記者侯永全／攝影

受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，氣象局首次發布今年入夏後的高溫紅色燈號，今天最高溫出現在花蓮卓溪38.3度，屏東三地門也有37.9度，而大台北、台南、高雄、屏東、宜蘭、台東皆為橙色燈號。

炎炎夏日，吸引許多家長帶著小朋友前往甫開幕的新店陽光運動公園內的戲水區嬉戲，讓剛放暑假的孩童，多了一處玩水解暑的好地方。氣象局預計晴朗穩定且酷熱的天氣型態將維持到周三，明天中午過後嘉義、南投以及各山區會有局部短暫雷陣雨，西半部地區高溫仍達35度左右。氣象局表示，明日中午前後花蓮縣縱谷為高溫紅色燈號，將連續出現38度高溫。大台北、台東，台南、高雄、屏東及宜蘭為橙色燈號，高溫可能連續上看36度，提醒民眾外出做好防曬措施及多補充水分。

周四起，各地午後雷陣雨將會增多，恆春半島及花東地區則要留意南方雲系帶來的陣雨。周五至周末受西南季風影響，氣溫較為悶熱，但由於水氣較多，中南部沿海地區會有短暫陣雨。北部地區也會有午後雷陣雨機率。

在疫情趨緩的炎炎夏日，甫開幕的新店陽光運動公園內的戲水區，吸引眾多孩童前往嬉戲解暑。記者侯永全／攝影
在疫情趨緩的炎炎夏日，甫開幕的新店陽光運動公園內的戲水區，吸引眾多孩童前往嬉戲解暑。記者侯永全／攝影

高溫 屏東 氣象局

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