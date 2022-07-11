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歐盟列天然氣核電為綠能 環團：背離永續發展無助減碳

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
歐洲議會6日表決通過，將把天然氣和核能加入歐盟的「永續分類標準」。 路透
歐洲議會6日表決通過，將把天然氣和核能加入歐盟的「永續分類標準」。 路透

歐洲議會日前通過將天然氣、核能投資列入永續綠色能源，環團今天發出新聞稿表示，對此深感遺憾並予以譴責，希望歐盟早日撤銷此一背離永續發展理念、且無助於減碳的作法。

台灣環境保護聯盟表示，天然氣發電因汙染物和二氧化碳排放量較燃煤為低，所以被視為從燃煤發電和核能發電轉型到再生能源的過渡性能源，因此現階段列為綠色投資項目有其合理性，但為達淨零碳排，一段時間之後，天然氣使用必將減少，因此不宜過度投資，更不應影響再生能源發展。

台灣環境保護聯盟表示，核電危險、昂貴，核廢料難以處理，且有導致核武擴散之虞，而且碳排放量遠高於再生能源，並不是低碳、永續能源，而是應該淘汰的不永續能源，但核電集團的力量龐大，利用全球減碳的潮流，以低碳為誘餌，大力推銷核電。

台灣環境保護聯盟說，在地狹人稠、地震颱風頻仍的台灣，沒有發展核電的條件，樂見明智的台灣人民去年底否決了核四重啟，希望社會能繼續團結對抗國內外擁核的逆流，進行能源轉型，邁向非核家園和淨零碳排的目標。

核電 再生能源 碳排放

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