旅讀週曆／不只是可愛貓村！猴硐搭百年礦車 穿越礦業繁榮歷史

image source：YouTube ／新北市文化局

文／陳羿郿

猴硐曾經是盛產煤礦的所在，巔峰時期有六千多人居住在此，但隨著礦業沒落，小鎮也變得人煙稀少，近年因為可愛貓村的名號，讓當地再度活絡起來，不過遊客們卻鮮少知道這座小鎮背後的故事。

隨著當地瑞三礦業整煤廠的古蹟修復工程即將完成，今（2022）年的礦山藝術季也將猴硐加進文化行旅的路線，造訪猴硐賞貓的同時，有幾處景點千萬不能錯過，透過親身體驗，重現往昔礦工們的生活。

站上瑞三運煤橋 眺望礦坑樣貌 感受往昔風光

瑞三運煤橋興建於日治時期1942年，用途是將基隆河東岸猴硐坑生產的煤炭，運送到西岸的瑞三礦業整煤場，當時煤礦就是透過柴油機車頭拖著一台台礦車，在橋面上的軌道往返運輸。

礦場關閉後就改為行人使用，「運煤橋」的稱呼也就此留下。2010年經過重新整理，在橋面鋪上接近原本軌距軌道的方式復舊，還在上面放置臺車，充分還原當時運礦情境。

走在橋上除了可以欣賞東西兩側整煤場與礦坑的樣貌，也能往下俯瞰基隆河的清澈溪水，甚至見到行駛在遠方鐵路的火車，整個猴硐小鎮的自然美景和人文風光，在橋上一覽無遺。



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走踏猴硐坑礦業休閒園區 實際體驗礦工生活



猴硐坑礦業休閒園區的經營者胡兩泉是礦工的後代，胡兩泉的爸爸遺願就是希望他能將自己留下來的礦工帽和礦坑歷史傳承下去，讓後代世人知道台灣經濟起飛時期，曾有礦工在提供能源上扮演重要角色。

在園區裡不僅可以坐上有百年之久的礦車通過坑道，觀賞歷史文物，還有50年歷史的採礦機具可以實際操作，胡兩泉甚至為了讓五分仔柴油車頭重新動起來，還特地從日本買回零件，再找老師傅逐一修復，讓遊客乘坐礦車入園，更能切身感受當時礦工的辛勞與付出。



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礦工文史館擺放文物及機具 見證珍貴歷史



礦工文史館前身是瑞三鑛業公司私有財產，80歲的退休礦工周朝南與柯茂琳、何炳榮、陳慶祥等人邀集在地礦工，運用每個月老人年金一部分，向瑞三鑛業公司租借瑞三本坑旁館舍，籌備「猴硐礦工文史館」，於2019年開館，大家將自己家中保留的文物與機具拿到館內擺放。

館內可以看到周朝南過去用傻瓜相機拍攝下的礦坑工作日常，還有他花了好多年從礦業公司廢棄物中撿回的文件，周朝南與其他老礦工們希望，藉由文史館讓年輕一代認識礦業史與礦工的故事，相信猴硐礦工史可以一直流傳下去。



近幾年，新北市文化局不但完成了猴硐礦業文史數位化典藏約1,500筆資材，並與猴硐文史館合作，辦理實境遊戲、展覽、紀錄片、教育推廣活動、口述歷史出版等，協助礦業文史資材保存與活化、館內場地優化，此外持續以社區營造、結合黃金博物館與猴硐地區辦理礦業推廣活動。

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礦區文青風「柴油機車庫咖啡廳」

如果逛完上述景點仍覺得意猶未盡，不妨到「柴油機車庫咖啡廳」坐坐，柴油機車庫過去是柴油機車頭保養維修的地方，整間車庫如同一間功能齊全的柴油引擎機電工廠，目前倉庫的一頭由一位退休船員租下，開起工藝風咖啡廳，店內除了藝術品還有許多復古收藏，還可以看到一輛藍色柴油機車頭停放在裡面，非常符合猴硐的礦區氣氛。

此外，網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看到礦山藝術季與猴硐煤礦的關鍵字有礦工、結晶、山城、礦業。來到猴硐，除了可愛又親人的貓咪，在地老礦工的故事也值得體會，聆聽他們淬煉出來的山城記憶。



新北市文化局也特別和網路溫度計合作【旅讀週曆】影音節目，帶讀者搶先欣賞這些饒富興味的景點。2022礦山藝術季的精彩活動還不只如此，國際知名表演藝術團體「優人神鼓」7月16號與17號在金瓜石地質公園將演出巨作「亙古以來」；8月6號晚上7點在水湳洞將舉行的「鎏金時尚夜」，也將由國際時尚設計師潘怡良質執導，結合優人神鼓和時尚走秀重新詮釋礦山的自然與人文，透過藝術方式，讓大家了解金水地區採礦歷史，並欣賞水金九更為繽紛多彩的面貌。

猴硐坑礦業休閒園區

地址：新北市瑞芳區侯硐路158號

旅讀週曆影音節目：https://youtu.be/J74HQMT0TMQ



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月16日至2022年06月15日。

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