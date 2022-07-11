睽違10年更新！台博古生物再開館 新增AR互動裝置

台博古生物展區睽違10年更新，將於12日重新開幕。文化部長李永得11日到場支持，並感謝背後協助展覽更新的前台大地質系教授魏國彥、師大生科系教授林思民、中研院助研究員林千翔與化石先生執行長蕭語富等人。館內新增三葉蟲3D、菊石等古生物互動裝置，歡迎民眾前往參觀。

新增互動裝置、館藏

台灣博物館古生物館歷經2個多月整修閉館更新後，將於12日重新開幕，除了矗立在展場中央的黃河巨龍、特暴龍、翼龍、蛇頸龍與滄龍化石以外，睽違10年的更新還新增了三葉蟲3D動畫、可觸摸的復活菊石與「召喚史前巨獸」AR裝置，還有全新的地質年代表展牆，讓民眾從寒武紀到人類世，完整了解地球演進的前世今生。

台博館長洪世祐表示，本次特別展出珍藏多年，高達180公分的蜥腳類恐龍大腿骨，觀眾可近距離與其比較高低，還有在中生代白堊紀形成，罕見保存有羽毛恐龍的琥珀，可更加證實恐龍與鳥類的親緣關係。此次大展還展出台灣的菜寮、左鎮化石群，還有澎湖水道發現的古大象牙齒。

擴大博物館經營

李永得說，在疫情衝擊博物館經營下，更要思考博物館如何經營，以及與科技結合的方式，才能與疫情共存。

他也說，台灣博物館附近還有郵政博物館、攝影博物館等大小不一的博物館，希望未來這附近能夠整合成博物園區，擴大台灣博物館的研究與經營規模。

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