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從孩子視角探索生活 環境地圖創作徵選總獎金20萬元

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署與教育部合作辦理「第3屆環境地圖創作徵選活動」。圖／環保署提供
環保署與教育部合作辦理「第3屆環境地圖創作徵選活動」。圖／環保署提供

為讓學童打開感官，探索自身所處的生活環境，環保署與教育部合作辦理「第3屆環境地圖創作徵選活動」，鼓勵國小同學、親子、師生一同外出，透過觀察、挖掘、記錄，描繪屬於自己獨一無二的環境地圖；徵選活動報名自今年6月20日至12月2日止，開放全國國小2至6年級學生組隊報名，總獎勵高達20萬元。

環境地圖創作徵選活動至今已辦理第3屆，徵選對象為全國國小2至6年級學生，分為「中年級組」（今年9月起為2、3、4年級的學生）及「高年級組」（今年9月起為5、6年級的學生），並維持開放學生跨校組隊參加，邀請不同年齡層的孩童相互交流環境議題，透過親子、師生一同出發觀察自身環境，讓環境議題更加融入於日常生活中，並呈現於創意地圖當中。

環保署表示，環境地圖徵選作品需融入環境教育5大學習主題，包含「環境倫理」、「永續發展」、「氣候變遷」、「災害防救」及「能源資源永續利用」，同時搭配環境地圖說明書製作，讓參賽學生呈現地圖創作的動機與意義，並對於自身環境擁有更多反思及關懷。

本次徵選活動總獎勵高達20萬元，「中年級組」與「高年級組」各取前3名、佳作7名及入選獎2組別共50名，第1名可獲得3萬5000元高額現金禮券。

為加強學童了解環境地圖創作，環保署說，今年規畫系列推廣活動，於7月至11月期間，陸續安排師生及親子說明會與培力工作坊，除了在闖關當中瞭解徵選活動，也能和前2屆獲獎團隊近距離接觸，實地走訪環境地圖的真實場域，從中瞭解學童創作理念、主題設定、環境踏查等過程，培養對於環境地圖製作基礎認識及啟發。

親子 環保署 氣候變遷

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