見「100%乳含量」是買到奶粉還鮮乳？內行曝絕招：一秒認出

鮮乳、牛乳傻傻分不清楚！消費者到市場購買牛奶時是否也曾被這兩種產品搞混了？日前就有網友到在超市鮮乳區看到標榜「100%乳含量」的牛乳，但成分卻含「乳粉」，讓他越看越疑惑。

一名網友透過臉書社團爆廢公社發問「這到底是100%鮮奶還是奶粉泡的？又放在鮮乳區裡，我看得霧煞煞的...」，只見一罐家庭號牛乳上頭貼著「100%乳含量」的標籤貼紙，品名處標示為「乳飲品」，但原料成分卻是由水、乳粉等製成，令他越看越不解，好奇這到底是不是他想買的「鮮奶」？

一名網友到賣場買鮮奶發現貼有「100%乳含量」標籤的牛奶，但仔細看成分卻是由水、乳粉等製成。 圖擷自 爆廢公社

有網友解答，「生乳100%才是鮮奶」、「鮮奶會寫鮮奶，寫牛奶就是奶粉泡的或是有其他添加物」、「牛乳=奶粉泡，鮮乳=生乳」、「認證有『牛牛』小貼紙的才是鮮乳」。

食藥署曾透過粉專介紹，可根據「品名標示」、「鮮乳標章」、「是否有CAS認證」等3部分來辨識，「牛乳」是大部分乳製品的通稱，但為了避免消費者搞混，衛福部也規定非鮮乳製的商品須清楚標示產品屬性，如保久乳、調味乳、乳飲品等字樣。