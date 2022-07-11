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台博館年付北市府租金300萬 文化部長：不可思議「大家評評理」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國立台灣博物館雖是國立、但腳下土地屬於台北市政府，每年要交3百萬租金給台北市政府。圖／台博館提供
國立台灣博物館雖是國立、但腳下土地屬於台北市政府，每年要交3百萬租金給台北市政府。圖／台博館提供

國立台灣博物館雖是國立、但腳下土地屬於台北市政府，每年要交3百萬租金給台北市政府。文化部長李永得今天出席台博館「古生物大展—生命的史詩與演化共舞」開幕，對於這筆「中央繳給地方」的租金表達不平之鳴。

他表示，一年300多萬對政府來講是小事，「可是這是一個國家的顏面」，國立台灣博物館的土地，每年要繳租金給台北市政府3百萬，經過多年的交涉移撥沒有結果，「我簡直覺得不可思議」。

李永得表示，未來的文化政策必須中央跟地方共同重視，台博館周圍的博物館群發展起來，變成台北市非常重要的文化地標，「絕對受益最大的當然是台北市」。他認為，博物館擔負非常神聖的公共任務，包括對於美學的推廣、知識的推廣、教育的推廣，還能吸引非常多外縣市或者是國際的觀光客，「創造了產值、創造了就業。」

他認為，每年政府投入了很多資源進來，但是每年台博館還要付給台北市政府租金，「台北市政府是不是有夠重視文化。我不知道，大家去評評理」。他表示，文化部也認真耐心跟台北市政府溝通。

北市 博物館 李永得

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