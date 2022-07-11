為了減脂狂灌水大錯特錯？ 營養師提醒「正確喝法」

人在炎熱的天氣中經常滿頭大汗，因此適時補充水分非常重要，除此之外，營養師余朱青也提醒「水的正確喝法」，並表示猛喝水並不會有好處。

余朱青在她的臉書粉專「余朱青 營養師」上發文表示，人體有70%是水，多喝水可以幫助消化吸收、促進新陳代謝、運送養分、調節體溫、保持肌膚健康、幫助腸胃蠕動等，所以水分是身體運作的根本。

她提醒一般成年人一天要喝的基本水量，可用公斤數乘以30ml來計算，以一個60公斤的成年人來看，一天就至少要喝1800ml的水，如果在減脂的話，可把水量加到至少體重乘以35ml。

她也說，「喝水很重要，但是喝水的方法更重要」，如果想要成功減脂甩肉，不是水拿起來猛灌湊到每天的數量就好，因為人體每次能吸收的水量是有限的，平均來說，身體20分鐘大約能吸收200ml的水量，如果為了湊數，一次喝太多喝過量，也只會加速跑廁所排掉而已。

余朱青建議要分次喝水，並把水放在明顯的地方，提醒自己要喝水，即使沒有覺得渴，也要喝一點，「不過飯後要隔一小時再喝以免影響消化，睡前二小時也不要多喝水，以免晚上一直起床上廁所影響睡眠」。

喝水很好但有些人不適合喝太多水。她提醒，像是腎臟病、有消化不良的問題或晚上容易起床頻尿的人，喝水就不要過量，或者要詢問醫生。