國衛院找到抑制攝護腺癌轉移關鍵 5年後可望有新藥

台灣前年有1730人死於攝護腺癌，高居10大癌症死因第5位，死亡數年增率高達12.5%，癌細胞的轉移就是導致死亡飆升的主因。國衛院今年發表之最新研究，發現找到攸關抑制攝護腺癌細胞轉移的關鍵基因KDM4C，最快5年後可以發展出新藥，也可應用在治療KDM4C表現量較高的肺癌。

國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌表示，KDM4C是組織蛋白去甲基酶，可以移除DNA上的甲基，讓解鎖的DNA可以進行基因轉錄，並與致癌蛋白c-Myc結合，酸化癌細胞周邊環境，進而促成癌症轉移。在轉移的攝護腺癌腫瘤，KDM4C基因表現較高，反觀腫瘤KDM4C基因表現低的病患，存活率則較佳。

褚志斌表示，根據上述原理，若能用基因剔除技術或藥物，抑制KDM4C的表現，就能抑制攝護腺癌的轉移與侵襲能力。研究證實，使用KDM4C抑制劑SD70，可顯著抑制癌細胞的移動與侵襲能力，印證KDM4C在癌症轉移上的重要角色。若能提升KDM4C抑制劑的專一性與效性，將有 機會成為預防攝護腺癌轉移的新藥。