文博會邀ㄇㄚˊ幾兔合作 雪路雀躍「家鄉看到我了」

疫情趨緩，2022台灣文博會、台灣設計展即將在高雄接續登場，高雄市政府正如火如荼籌備文博會，邀人氣插圖作家YUKIJI（雪路）合作，她筆下可愛生動的「ㄇㄚˊ幾兔」頗受年輕人喜愛，雪路雀躍地說「家鄉終於看到我了！」

「我喜歡嘗鮮！」雪路說，她靈感一來，可以一路創作到凌晨，從小就夢想當漫畫家，國高中開始自創漫畫，大學就讀日文系卻始終未曾放下畫筆。她觀察學姐飼養的兩隻道奇兔，繪製可愛的兔子插圖和朋友分享，慢慢地兔子的動作愈來愈擬人化，還像人一樣站了起來，她讓可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」演繹出生活趣事，粉絲專頁、貼圖都大受歡迎。

大學畢業後成為全職畫家，已有多年創作經歷，從貼圖創作、周邊商品到聯名餐廳，曾代表LINE原創市集台灣創作者赴日交流，每一個角色，雪路都全心投入。

談起此次文博會在高雄的合作，雪路難掩興奮說「家鄉終於看到我了！」她坦言，多年創作歷程中，曾有過職業倦怠，偶爾要休息紓壓，或轉移注意力來調解。有陣子她特別喜歡到大樹區的馬場學習馬術，也與動物接觸，過程讓她覺得療癒。

雪路肯定高雄民情宜居舒適，讓她能盡情創作，她說高雄日照時間長、物價合理，是她覺得高雄最迷人之處。今年文博、設計展在高雄，也期待城市的原創文化能吸引更多人來親近高雄。她繪製海洋元素、設計ㄇㄚˊ幾兔出遊等題材，歡迎遊客來高雄搭輕軌、逛文博，更不能錯過高雄小吃。

高雄市政府鼓勵大家多支持本土創作，更多雪路的創作故事，可透過《可愛ㄇㄚˊ幾兔 跳躍生活工作之間》查詢更多資訊。