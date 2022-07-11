進口肉品食安新制 10月起須逐批檢附官方證明

為強化進口肉品食安把關，食藥署今天宣布將分2階段令進口廠商逐批檢附出口國官方的證明文件，肉類產品自10月起實施、肉類罐頭則於明年7月實施，申報不實最重可罰300萬元。

衛生福利部食品藥物管理署上午發布訂定「輸入禽畜動物肉類產品應檢附輸出國官方證明文件」，繼進口蛋品、乳製品後，再將進口肉品及肉類罐頭納入規範。

食藥署食品組科長廖姿婷接受中央社記者訪問時表示，食藥署民國103年起就針對進口肉品實施系統性查核，在進口前都會先赴出口國進行查廠，確認出口國的食安管理體系是否符合規定，才會決定是否開放進口台灣。

廖姿婷說，近年參考歐盟、美國、加拿大、日本、紐西蘭、澳大利亞等多數先進國家作法，決定進一步要求出口國官方在肉品出口前，進行全面性食安檢查與監督並簽發官方證明文件，保證產品安全。

廖姿婷表示，考量進口業者調整相關規定需要時間，將依產品類型分為2階段施行，今年10月1日起進口生鮮、冷藏、冷凍、調製及保藏禽畜動物肉類產品須逐批檢附證明文件，禽畜動物肉類罐頭產品則自明年7月1日實施。

她指出，未來進口肉品須檢附的證明文件包括屠宰及包裝的廠商、日期等；肉品罐頭因屬於加工產品，還須檢附殺菌條件等證明文件。

廖姿婷說，未來沒有檢附相關文件的產品將不得進口，若偽造文件或內容不實，將依食安法第47條開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。