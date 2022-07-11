快訊

安倍死後的選舉大勝：岸田政權無敵「黃金3年」？

直播／陳時中參選台北市長繼任人選受矚目 14時指揮中心說明

問0050定期定額還買嗎？ 網酸：萬八存股 萬四停扣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廚餘共同蒸煮創雙贏 陳吉仲：環保署也很樂意協助

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影

廚餘養豬一直是非洲豬瘟防疫很大的壓力，農委會擬推動廚餘共同蒸煮中心，卻遭豬農反對認為沒配套，環保署也持保留態度；農委會主委陳吉仲今天表示，廚餘絕對要蒸煮，現在是做動態調整，只要廚餘經過蒸煮幾小時就是安全的，但擔心少數沒有蒸煮，因此推共同蒸煮，是雙贏政策，環保署也很樂意協助。

根據農委會防檢局統計，從中國大陸輸入或旅客攜帶的違規產品，5月檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性比例為15.79%、6月為12.50%，遠高於泰國與越南。

陳吉仲今天參加農委會「小農加工成果聯合發表展售會」展前記者會，他說，違規從疫區來的豬肉，這邊包括中國大陸、越南、泰國等，都透過郵包或者快遞，而且從最近資料發現，從中國大陸被檢測出非洲豬瘟病毒核酸陽性的比例非常高，這些豬肉製品最後會透過家庭的廚餘進入，影響到我們。

陳吉仲表示，現在共有6400多戶養豬場，產值高達上千億的產業，也因此廚餘絕對要蒸煮，現在是在做動態調整，只要廚餘經過蒸煮幾個小時就是安全的，現在就是擔心少數沒有依照規定的牧場沒有依照規定，所以農委會現在在推共同蒸煮，然後再送到其他牧場，這是雙贏，他認為，環保署也很樂意全力協助。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，非洲豬瘟能從非洲走到歐洲再蔓延到俄羅斯，最後在中國疫情整個大爆發，靠的就是廚餘；全世界不是只有台灣才有廚餘去化問題，但沒有那一個國家像台灣一樣，用廚餘養豬當作主要去化方式。

洪建鈞表示，農委會主委既然是非洲豬瘟防疫指揮官，為何不肯有魄力直接禁止廚餘養豬，非洲豬瘟防疫不能只做半套，僅要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，他說，非洲豬瘟病毒來襲並不會挑選牧場大小，若不禁止廚餘養豬，設法處理廚餘去化問題，疫情一但爆發，一樣不能再用廚餘養豬。

廚餘 非洲豬瘟 農委會

延伸閱讀

「少吃鮭魚救石斑 」挨批 陳吉仲：酸言酸語我都能接受

物價指數CPI升 蛋肉價揚 陳吉仲：飼料成本將回穩

影／農委會推小農加工 陳吉仲：有助農民收益

「我們都會想念您」 陳吉仲臉書哀悼日前首相安倍晉三

相關新聞

進口肉品食安新制 10月起須逐批檢附官方證明

為強化進口肉品食安把關，食藥署今天宣布將分2階段令進口廠商逐批檢附出口國官方的證明文件，肉類產品自10月起實施、肉類罐頭...

影／台1線屏東楓港白天堵到晚上 狂塞逾5小時原因曝光

台1線屏東楓港以北路段10日大塞車，從白天堵到晚上狂塞逾5小時，引發民怨。枋寮警分局統計，當天車流量達3萬輛次，相當於今...

10縣市高溫特報可能飆破38度 吳德榮曝2熱帶擾動現況

中央氣象局表示，今、明兩天太平洋高壓影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後山區有局部短暫雷陣雨；...

家戶廚餘禁養豬喊卡 試辦蒸煮中心

為圍堵非洲豬瘟，農委會原擬今年七月起家戶廚餘禁入養豬場，但餐廳廚餘卻能送養豬，遭不少縣市及豬農反彈，政策確定喊卡。據了解...

豬農多願配合 但…配套措施在哪？

家戶廚餘禁入養豬場暫時喊卡，農委會擬成立四大共同蒸煮中心，被視為廚餘禁養政策的前奏曲。豬農說，為了防堵非洲豬瘟，當然願意...

一張圖看天氣！3階段變天 降雨範圍擴大熱點曝光

中央氣象局表示，周一、二晴朗炎熱，僅山區午後局部雷陣雨，要防曬預防熱傷害，周三至周五南方雲系影響花東天氣，午後雷陣雨區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。