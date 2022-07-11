廚餘共同蒸煮創雙贏 陳吉仲：環保署也很樂意協助

廚餘養豬一直是非洲豬瘟防疫很大的壓力，農委會擬推動廚餘共同蒸煮中心，卻遭豬農反對認為沒配套，環保署也持保留態度；農委會主委陳吉仲今天表示，廚餘絕對要蒸煮，現在是做動態調整，只要廚餘經過蒸煮幾小時就是安全的，但擔心少數沒有蒸煮，因此推共同蒸煮，是雙贏政策，環保署也很樂意協助。

根據農委會防檢局統計，從中國大陸輸入或旅客攜帶的違規產品，5月檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性比例為15.79%、6月為12.50%，遠高於泰國與越南。

陳吉仲今天參加農委會「小農加工成果聯合發表展售會」展前記者會，他說，違規從疫區來的豬肉，這邊包括中國大陸、越南、泰國等，都透過郵包或者快遞，而且從最近資料發現，從中國大陸被檢測出非洲豬瘟病毒核酸陽性的比例非常高，這些豬肉製品最後會透過家庭的廚餘進入，影響到我們。

陳吉仲表示，現在共有6400多戶養豬場，產值高達上千億的產業，也因此廚餘絕對要蒸煮，現在是在做動態調整，只要廚餘經過蒸煮幾個小時就是安全的，現在就是擔心少數沒有依照規定的牧場沒有依照規定，所以農委會現在在推共同蒸煮，然後再送到其他牧場，這是雙贏，他認為，環保署也很樂意全力協助。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，非洲豬瘟能從非洲走到歐洲再蔓延到俄羅斯，最後在中國疫情整個大爆發，靠的就是廚餘；全世界不是只有台灣才有廚餘去化問題，但沒有那一個國家像台灣一樣，用廚餘養豬當作主要去化方式。

洪建鈞表示，農委會主委既然是非洲豬瘟防疫指揮官，為何不肯有魄力直接禁止廚餘養豬，非洲豬瘟防疫不能只做半套，僅要求飼養登記199(含)頭以下的畜牧場，維持暫停使用廚餘養豬，他說，非洲豬瘟病毒來襲並不會挑選牧場大小，若不禁止廚餘養豬，設法處理廚餘去化問題，疫情一但爆發，一樣不能再用廚餘養豬。