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石斑魚禁輸陸 學者：停止政治語言，開發多元市場

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市議員黃柏霖、宋立彬今天上午在高市議會召開「高雄石斑魚產銷困境因應」公聽會。記者林巧璉／攝影
高市議員黃柏霖、宋立彬今天上午在高市議會召開「高雄石斑魚產銷困境因應」公聽會。記者林巧璉／攝影

中國大陸上月13日以台灣石斑魚檢出禁藥為由，暫停石斑魚進口，高市養殖石斑魚產量占全台四分之一，禁令將重創養殖業。學者表示，石斑魚長期過度仰賴中國市場，雞蛋放在同一個籃子裡總有一天要面對，呼籲政府致力開發多元國外市場，也強化產銷履歷推動，才能保障合法業者。

高市議員黃柏霖、宋立彬今天上午在高市議會召開「高雄石斑魚產銷困境因應」公聽會，討論中國暫停台灣石斑魚輸入的因應之道。多位學者認為，政府在事發後的發言過於「政治化」，無助解決問題。

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義表示，政府遇陸禁銷總是以「阿共陰謀」、「養套殺」等政治語言回應，無助解決農漁民困境。李銘義也提醒，農委會提出的「延養」策略，將讓漁民投入更多成本，魚長大後價錢更貴、更難賣，「只是把現在的問題延到以後！」

「過度政治語言對大家幫助不大，產品賣出去才是首要！」義守財務金融管理系教授李樑堅說，台灣石斑9成都是外銷，因是以活魚運搬為主，加上飲食習慣，幾乎都是銷陸。政府一定要開發多元市場，也要把害群之馬揪出，不要因小失大，造成漁民損失。

高市海洋局表示，高雄永安以往養殖面積超過400公頃，素來有「石斑魚故鄉」的美稱，高市已受理漁民申請補助，上限20萬。也申請到中央補助1.5億元冷鏈設施，目前也與全家超商洽談全魚利用，讓小家庭也能享用，包括龍虎斑的頭部也可做紅燒料理，「如果只有切片價格太貴，無法長久。」

國立屏東科技大學水產養殖系教授邱謝聰說，政府長期砸大錢做產銷履歷，但是推廣不足，民眾不清楚產銷履歷有何保障。「不能每次都說0檢出，全部沒問題，這樣的說法民眾不會安心。」邱謝聰認為，相關單位應讓民眾知道藥檢驗了什麼，廠商符合哪些條件等，才能真的讓民眾安心。

產銷履歷 漁民 屏東

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