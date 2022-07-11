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影／20歲正妹車禍下半身癱 打入骨髓幹細胞漸恢復知覺

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
20歲許女車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺。記者游振昇／攝影
20歲許女車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺。記者游振昇／攝影

20歲正妹去年車禍，下半身全癱，透過自體骨髓間質幹細胞療法，加上積極復健，治療3個月後，下半身從「無感」恢復到「有感」，她今天在光田綜合醫院記者會中，說到這段時間的身心煎熬，忍不住大哭，治療她的光田醫院長陳子勇在旁安慰，為她加油。

脊髓損傷造成的癱瘓，讓許多患者終生需倚靠輪椅，再生醫學的發展，透過「自體骨髓間質幹細胞療法」，讓原本脊髓損傷患者，也有機會擺脫輪椅。

光田綜合醫院今天發表近半年來脊髓損傷幹細胞治療成果，該院去年獲衛福部核准計畫後，全力發展脊髓損傷幹細胞醫療，是自國內2018年特管法（特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法），通過脊髓損傷治療後首批成功案例。

成功案例中，29歲的鍾男去年3月施工時意外從高處跌落，造成胸椎第8節處出現彎曲伸展型骨折，導致肚臍以下全癱；20歲的許雅惠，去年4月因車禍造成胸椎第11節處骨折滑脫，致會陰以下全癱，二人在ASIA脊髓損傷程度皆為A級，日常生活需靠輪椅活動，感覺功能也完全喪失；二人分別在今年3月及4月，陸續接受「間質幹細胞治療」後，原本完全無知覺的下半身，已開始回復感覺。

許雅惠今天由母親陪同出席記者會，她說去年車禍後，脊髓損傷導致下肢全癱，在透過幹細胞修復受損的脊髓神經後，3個月，下肢漸漸有了麻、痛的感覺，按摩時，大腿內側也有漸有知覺，她靠著治療與復健的雙管齊下，目前已可在輔具的幫助下做到站立等動作；她在記者會中提到這段時間的治療和復健過程，激動落涙。

光田綜合醫院長陳子勇說明，患者從完全無知覺到漸漸有感，原本完全受損的脊髓神經及沉睡的神經細胞已獲得刺激、修復並開始傳遞訊號；他解釋，所謂的「間質幹細胞治療」，是從患者體內取出骨髓幹細胞，再經由專業的實驗室培養放大，等增量後，以精準定位注射的方式，打回患者體內，讓癱瘓者原本的脊髓慢慢再生長。

陳子勇說，幹細胞療法要配合的條件很多，尤其從神經學領域來看，神經受損愈久愈難修復，3個月內是最佳治療時機，他說神經修復是一條漫長之路，而要回復神經與肌肉記憶，還需要搭配長期的復健與其他輔助療法，才能有成效。

致力於脊髓損傷研究的陳子勇院長說，以前治療脊髓損傷困難，脊髓像豆腐，破壞後癒合困難，在診治過上萬例的經驗中，他認為過去脊髓損傷患者最大的困境，是被判定癱瘓後，除了倚靠輪椅，就再無醫療介入的可能，這也讓患者的身心機能特別容易退化。

尖端醫董事長蘇文龍表示，目前再生醫療的應用範圍十分廣泛，脊髓損傷只是其中的一環，間質幹細胞有修復受傷組織的特性，它目前除了脊髓損傷外，也被用來治療退化性關節炎、免疫系統疾病等等，可說是一項劃時代的醫療技術。

根據統計，每年有4000到5000人因脊髓損傷導致癱瘓，陳子勇說，希望間質幹細胞的治療，能造福更多脊髓損傷的患者，目前這種治療法，多運用在標準治療無效的癌症病人。

20歲許女車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺，光田綜合醫院今天開記者會說明，許女說到激動處大哭。記者游振昇／攝影
20歲許女車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺，光田綜合醫院今天開記者會說明，許女說到激動處大哭。記者游振昇／攝影
20歲許女車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺。記者游振昇／攝影
20歲許女車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺。記者游振昇／攝影
20歲許女車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺，光田綜合醫院今天開記者會說明。記者游振昇／攝影
20歲許女車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺，光田綜合醫院今天開記者會說明。記者游振昇／攝影

幹細胞 患者

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