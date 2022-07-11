「少吃鮭魚救石斑 」挨批 陳吉仲：酸言酸語我都能接受

農委會主委陳吉仲提出「少吃鮭魚救石斑 」，被PTT網友狂酸「何不食肉糜」；陳吉仲今天表示，所有的酸言酸語對他來說，他都可以接受，他的責任要大力促銷讓消費者知道石斑魚的好。

無辜被波及，世界大型鮭魚供應商業者美威鮭魚也在臉書發文，「鮭魚臭了嗎？我們從此改名「類石斑」，拜託不要不吃我們。」

學者日前也說，鮭魚與石斑魚兩者消費市場不同，是不同的產品，不能拿來比較或取代；網友更根據衛福部的營養成分標示發現，鮭魚的EPA、DHA、蛋白質、熱量、色胺酸等都高於石斑魚，且價格兩者差不多。

陳吉仲今天參加「小農加工成果聯合發表展售會」展前記者會，他表示，兩、三個月前，知道國際原物料價格高漲，畜產品原物料上升，小麥價格高漲，麵粉價格增加，他當時呼籲大家多吃一點白米，來取代麵食，這是站在消費者角度，也是站在農民角度呼籲。

陳吉仲說，農委會的責任，就是大力推廣優質農漁畜產品給消費者，包括鮭魚部分，一年進口超過兩三萬公噸，且大老遠從挪威等運送過來，碳足跡非常高，國內有當季生鮮的石斑魚，農委會的責任當然大力促銷，至於所有的酸言酸語，其實對他來講，他都可以接受。

陳吉仲表示，他的責任是讓大家這時候知道我國石斑魚的好、知道我國白米的好，還是要呼籲踴躍消費國產食品，當開始消費國內農漁畜產品時，消費者增加糧食安全，糧食自給率就會增加，農漁民也會努力生產，可以達到農民、消費者、糧食安全三贏角度。