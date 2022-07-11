一切從「減」！ 煙波大飯店台南館拿金級環保標章

煙波大飯店台南館響應淨零減碳，經台南市環保局輔導，取得環保署金級認證，成為全市首家「金級環保標章旅館」。環保局表示，台南現有環保旅店105家，數量六都最多，環保標章旅館全國僅90家，南市佔10家也居全國之冠，府城是綠色旅遊最佳選擇。

台南市環保局表示，煙波大飯店台南館為守護環境資源，推動許多節能與節水措施，包含樓梯燈具裝設感應式LED燈；浴廁水龍頭及蓮蓬頭都採省水標章配件。也邀請旅客「一切從『減』」，設竹炭飲水系統取代一次性瓶裝水，入住旅客使用環保水壺取好水，讓「少塑」變多數。也推出不提供一次性備品及續住不更換床單的環保房優惠方案，凡搭乘大眾運輸前往旅館，享優惠折扣租借Gogoro電動機車。

市長黃偉哲表示，台南是全國最受歡迎的旅遊城市之一，來府城賞古蹟，體驗古都深厚的文化蘊涵，品嘗傳統小吃美食時，也不妨搭上綠色潮流入住環保旅館或環保旅店，留下美好的回憶。

台南市10家環保標章旅館分別為劍橋大飯店台南館、尖山埤江南渡假村、安平倆倆親子旅宿、台南遠東香格里拉、南科贊美酒店、台南維悅酒店、榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店、清水漾及煙波大飯店台南館。

環保局長謝世傑說，南市環保旅店有105家，期許能有更多旅宿業者響應加入，業者只要提供環保優惠方案鼓勵民眾住宿時自備盥洗用具及續住不更換床單、毛巾，就可以成為環保旅店。