物價指數CPI升 蛋肉價揚 陳吉仲：飼料成本將回穩

物價飆漲，民眾生活辛苦，農委會主委陳吉仲表示，8月到11月進口的玉米黃豆價格，會比現在的高峰還低，後續玉米飼料成本會回穩，要尊重市場機制，只要量夠的話，價格就由供需決定。

根據最新6月消費者物價指數CPI顯示，食物類上漲7.27％，其中蛋類及肉類受到飼養成本增加影響，價格上漲29.11％及6.78％，加上水果受到天候影響，上漲25.31％，以及水產品及外食費各漲6.99％及6.38％。

農委會今天舉行「小農加工成果聯合發表展售會」展前記者會，陳吉仲表示，因為飼料成本上漲，農民要有一定收入才願意養豬雞鴨鵝，前提要讓農民有利潤，才可以提供消費者所需要的畜產品，要確定供應量足夠。

陳吉仲表示，玉米大豆價格高漲，現在減免營業稅到9月，希望陸續可以延長時間，降低飼料成本上漲壓力，接著飼料舊米也正釋出，硬質玉米也積極規畫二期大量生產，農委會得到的訊息，8、9、10、11月進口的玉米黃豆價格，會比現在的高峰還低，預料玉米成本會開始回穩，要尊重市場機制，只要量夠的話，價格就由供需決定。

陳吉仲說，還是要先確定有量，包括玉米大豆未來6個月的數量、肥料的數量，確保糧食安全沒有疑慮，因農漁畜產品價格上漲影響到的民眾，尤其是所得比較低的，農委會推「零飢餓」政策，預期擴大辦理，過去米未開放社福團體申請，9月就會全部提供。