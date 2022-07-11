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振興國旅 侯友宜王惠美合作推新北、彰化旅遊優惠

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市觀旅局推薦民眾來走淡蘭古道，拍攝文青風照片(崩山坑、北勢溪)。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局推薦民眾來走淡蘭古道，拍攝文青風照片(崩山坑、北勢溪)。圖／新北市觀旅局提供

為呼應交通部觀光局今年7月15日起跑之國旅振興措施，新北市與彰化縣雙方合作推動觀光互惠「探索新北、漫遊彰化」方案，鼓勵民眾相互到訪旅遊享優惠，振興觀光商機。

新北市長侯友宜表示，配合中央國旅振興計畫，新北市除推出民眾旅遊新北的好康與抽獎外，此次更特別與彰化縣合作，於7月15日至12月15日推出新北彰化專屬優惠方案，彰化縣民只要憑身份證明就能享有多種好康。

侯友宜說，包括好康一、特色遊程優惠：除國旅優惠外，彰化縣民再享有40條精選新北OK遊程最低優惠77折起；好康二、藝文場館優惠：新北5處市立博物館商品9折優惠，並享有「彰化日」入館免門票。

好康三、休閒農場及青農場域優惠：超過20家農場享特色禮贈送、門票優惠或消費折扣等；好康四、觀光工廠優惠：15家工廠享免費入館、購物折扣、課程優惠或精美小禮物等。

好康五、住宿優惠：包含平日住房買一送一、房型升等或入住贈送精美小禮等，歡迎彰化縣民到新北一遊。

侯友宜指出，彰化縣也推出包括觀光工廠、休閒農場、旅宿業、精選遊程、商圈及藝文店家等多項優惠方案，邀請二縣市民眾一同遊國旅、跨雙城。雙城優惠資訊請上新北市觀光旅遊網查詢。

新北市觀光旅遊局補充，夏日起跑的國旅，新北、彰化各有精彩，遊客們來新北踩深澳鐵道自行車、或到彰化坐海牛車採蚵，訪新北地標野柳女王頭、或禮彰化八卦山大佛，走新北淡蘭古道、或體驗彰化天空步道，在與疫情共存的此刻，注意防疫之餘，不妨到戶外走走，放鬆身心，一起來趟新北或彰化之旅。

民眾可以從福隆的福容大飯店眺望絕美海景。圖／新北市觀旅局提供
民眾可以從福隆的福容大飯店眺望絕美海景。圖／新北市觀旅局提供

新北市長 侯友宜 國旅補助

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