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影／台1線屏東楓港白天堵到晚上 狂塞逾5小時原因曝光

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
台1線屏東楓港以北路段10日大塞車，從白天堵到晚上狂塞逾5小時，引發民怨。圖／取自即時路況影像
台1線屏東楓港以北路段10日大塞車，從白天堵到晚上狂塞逾5小時，引發民怨。圖／取自即時路況影像

台1線屏東楓港以北路段10日大塞車，從白天堵到晚上狂塞逾5小時，引發民怨。枋寮警分局統計，當天車流量達3萬輛次，相當於今年228連假及清明連假北返數量，下午3點開始每小時北返車流都逾2千餘輛次，應是塞車主因。

枋寮警分局昨午全員出動，據了解，連分局長黃政龍也到台1線成功路口站崗，一站3小時。警方分析，因為天氣很好，去台東參加熱氣球嘉年華節及恆春旅客返程匯集在台1線及台9線交會的楓港路段，是車流爆增原因。

黃政龍表示，因為台1線枋山施工路段封閉內側車道，道路面積縮小，車流量增加，警方下午2點就在施工路段擺設調撥車道交通錐，調撥台1線 453.5-454公里處南下內側車道供北上車輛使用，此外，因車流大偶有小碰撞事故，警方編派兩組快打警力，只要有事故務求在5分鐘內排除，以免回堵，晚上再加派員警上崗燈控長綠，執勤時間長達12小時。

暑假才開始兩周就大塞，因疫情趨緩出遊人潮增多，接下來恐難免再出現塞車景況。警方建議駕駛人，星期日下午1點到晚上8點是收假車流尖峰時段，可提早北上可避開車潮，近期將協調台東縣警察局宣導民眾提早返程，並提醒駕駛朋友勿違規行駛機慢車道，以免影響救護車通行及事故排除。

車道 塞車

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