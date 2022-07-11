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山泉水解渴一周後進加護病房插管 醫示警:鉤端螺旋體病

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院急診科醫師曾暐昕提醒，登山露營要留意隱形殺手鉤端螺旋體。圖 ／新營醫院提供
衛福部新營醫院急診科醫師曾暐昕提醒，登山露營要留意隱形殺手鉤端螺旋體。圖 ／新營醫院提供

45歲陳先生日前與友人相約至雪山湖泊健行，途中飲用山泉水解渴，回家一周後竟出現高燒、伴隨全身痠痛、頭痛以及腹部不適，經診斷為鉤端螺旋體細菌感染，急送加護病房插管治療，經緊急洗腎並給予抗生素，康復出院。

據悉，陳某平日喜好登山、露營等戶外活動，當時送醫時，醫師發現陳出現肝衰竭、黃疸及腎衰竭，後續更引發嚴重酸血症，當天緊急入住加護病房插管治療，緊急安排洗腎並給予經驗性抗生素治療感染。所幸5天後在重症團隊照護順利移除氣管內管並成功轉出加護病房，已康復出院。

衛福部新營醫院急診科醫師曾暐昕表示，鉤端螺旋體病，是熱帶、亞熱帶地區常見人畜共通感染病，國內歸類於第四類法定傳染病，可經由食入或接觸受感染動物尿液或組織汙染的水、土壤、食物而感染。

其感染症狀因個案而異，可能沒有症狀，或感染後一到兩周會出現發燒、頭痛、肌肉痛、無力、腹痛、腹瀉、黃疸、腸胃道出血、尿變少甚至無尿等類似感冒症狀；有些會以腦膜炎症狀表現，嚴重則會出現腎衰竭、黃疸與出血等現象，如未即時妥善治療有致死可能。

他指出，透過急診與加護病房合作診斷、完整急重症團隊照護，配合適當抗生素使用，完整重症監測以及治療系統，可為鉤端螺旋體病做最完善治療。

曾暐昕提醒，戶外活動最好自備用水，避免飲用山泉水，民眾如有如不明原因發燒、肌肉痠痛、結膜充血等，應立即就醫，並詳細告知可能接觸史及暴露史，以供早期診斷、治療及相關單位疫情調查及控制。

衛福部新營醫院急診科醫師曾暐昕提醒，登山露營要留意隱形殺手鉤端螺旋體。圖 ／新營醫院提供
衛福部新營醫院急診科醫師曾暐昕提醒，登山露營要留意隱形殺手鉤端螺旋體。圖 ／新營醫院提供

抗生素 發燒 洗腎

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