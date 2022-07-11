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大林慈濟醫院牙科醫師蔡旺良 圓捐髓助人心願

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
慈濟人醫會的牙科醫師蔡旺良日前配對成功，圓滿捐髓助人的心願。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
慈濟人醫會的牙科醫師蔡旺良日前配對成功，圓滿捐髓助人的心願。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

嘉義大林慈濟醫院從2003年非親屬捐贈骨髓第一例到2022年5月底止，共協助1865名愛心人士捐贈骨髓及周邉血幹細胞；慈濟人醫會的牙科醫師蔡旺良也在日前配對成功，圓他捐髓助人的心願。

牙科醫師蔡旺良表示，在臺大念書時，參加慈青社，經常到處推廣骨髓捐贈「救人一命、無損己身」的觀念，在2002年參加骨髓驗血建檔，到目前已近二十年期間，曾配對到兩次，都沒成功，這次終於接獲配對成功的通知，讓他下定決心要幫助病友。

嘉義大林慈濟醫院表示，日前醫師蔡旺良接獲通知配對成功，打完白血球生長激素注射後有全身無力、骨頭酸、頭痛等類似感冒症狀的副作用。

蔡旺良說，自己也是醫療人員，了解醫療行為本來就有風險，不會因為1%或2%的風險，就不叫病人做，因此在配對成功後，經過評估CP值，如果能讓一個人重獲新生，風險又低，是值得去冒這個風險，而且身體髮膚受之父母，父母親也都大力支持，就沒有後顧之憂，如果是好事就盡量去做，相信慈濟骨髓幹細胞中心就對了。

血液腫瘤科醫師李思錦表示，當完成身體檢查，並由專科醫師確定符合捐贈周邊血幹細胞之條件時，病患的主治醫師會建議病患最佳的造血幹細胞移植日期，慈濟志工關懷小組就會跟配對成功者聯繫，確認周邊血幹細胞捐贈收集的日期。

李思錦說，一旦造血幹細胞收集時間確定，病患的主治醫師將依病患病情擬定「造血幹細胞移植方案」，執行所謂的殲滅療法。此時病患處於非常脆弱的狀況，因為白血球已因殲滅療法而破壞，病患此時幾乎沒有免疫能力，必須住在醫院的無菌隔離病房中，等待捐贈者捐贈健康的造血幹細胞。

醫師蔡旺良表示，如果配對到能幫忙就盡量幫忙，也不要半途而廢，像有些人生長激素打到一半因某些因素不能捐，受贈者陷入到比較大的風險中，就會覺得很可惜。<

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