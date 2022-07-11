10縣市高溫特報可能飆破38度 吳德榮曝2熱帶擾動現況

中央氣象局表示，今、明兩天太平洋高壓影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後山區有局部短暫雷陣雨；中南部地區清晨亦有零星短暫陣雨。

氣象局表示，由於太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，今日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。

氣象局說，宜蘭縣地區，台北市、新北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。彰化縣、雲林縣、嘉義縣地區為黃色燈號，請注意。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周三(13日)晚上8時菲律賓東方「熱帶擾動」的發展機率，調低為30%，指向呂宋島北端，其外圍水氣對南台灣有輕微影響。南海「熱帶擾動」的模擬機率則已調降至10%，對台無影響。

他說，今晨觀測資料顯示：各地晴朗無雲，無降水回波，無降雨。截至清晨5時15分各地區平地最低氣溫大多在20至24度〔北部(桃園大溪區)23.7度，中部(嘉義東區)24.0度，南部(屏東車城鄉)23.7度，東部(台東鹿野鄉)20.0度〕之間。

吳德榮說，今受「太平洋高壓」影響，晴朗炎熱，最高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑；午後山區有局部雷陣雨，偶有較大雨勢，仍應注意。各地氣溫：北部24至37度，中部24至36度，南部24至36度，東部20至37度。明日仍受「太平洋高壓」影響，晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；清晨西半部沿海因「陸風效應」有局部短暫陣雨的機率，午後山區局部雷陣雨。

他表示，周三、四(13、14日)「熱帶擾動」通過呂宋島北端，台灣南部、東南部水氣略增，局部陣雨機率提高，其他各地仍晴朗炎熱，山區及部分平地午後有局部雷陣雨。周五至下周日(15至17日)受「太平洋高壓」影響、高溫炎熱；低層大氣盛行西南風，西南部清晨有局部陣雨，水氣略增、大氣不穩定，午後有局部雷陣雨。