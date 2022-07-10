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7月禁家戶廚餘養豬暫時喊卡 農委會擬設蒸煮中心試水溫

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
豬隻示意圖。本報資料照片
豬隻示意圖。本報資料照片

為圍堵非洲豬瘟，農委會原擬今年7月1日起家戶廚餘不得進入養豬場，但遭地方及豬農強烈反彈，政策確定喊卡，據了解，農委會擬於年底前在屏東、台中、苗栗、桃園等四地推動共同蒸煮中心「試水溫」，宛如廚餘的「中央廚房」，處理過才可養豬，若試辦可行，將考量全面禁止家戶廚餘直接進入養豬場。

農委會認為家戶廚餘來源難掌握、風險高，4月向行政院提議家戶廚餘不得進入養豬場，但豬農質疑沒有科學根據，地方環保局也擔心有清運困擾，最後決議暫緩推動。行政院日前再度召集農委會、環保署研商，會中農委會提議推動共同蒸煮中心，廚餘經過統一高溫處理後才能養豬，盼減少基層衝擊。

據指出，農委會傾向輔導既有的畜牧場轉型為共同蒸煮中心，會比興建新場「從零到有」還要快，但還有不少機制要先建立，例如目前要有許可證才能販售飼料，而蒸煮過的廚餘還未納入飼料管理法，不算是法令上的飼料，若要販售可能會有爭議。

為解決買賣問題，農委會研擬以「合作社場」概念推動，例如十家養豬場共同合資成立一個共同蒸煮中心，處理過的廚餘再分送給這十家養豬場，避免經過買賣程序，農委會也可能提供補貼。

此外，雖然現在200頭以上養豬場在高溫蒸煮後仍可用廚餘養豬，但若政策逐漸上軌道，農委會也不排除進一步全面要求廚餘要經過共同蒸煮中心才可使用，循序漸進禁用廚餘，因此年底蒸煮中心能否順利運作將是關鍵。

農委會表示，擬於年底前建立具有指標性的共同蒸煮中心，現在最有機會成案的是屏東、台中、苗栗、桃園等四地，若能夠推動，才會考量全面禁止家戶廚餘養豬；至於廚餘養豬數量較少的縣市，也會先輔導轉用飼料。

環保署說，會配合農委會政策，用防疫原則協助檢核共同蒸煮中心的資格認定，此外持續要求既有的四百多家廚餘養豬場落實高溫蒸煮規範，各地方環保局也會加強稽查。

廚餘 農委會 養豬場

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