飼料高漲快賠本 豬農：拿出配套、廚餘不能說禁就禁

家戶廚餘禁止進入養豬場暫時喊卡，農委會擬成立四大共同蒸煮中心，被視為廚餘禁養政策的前奏，豬農說，現在飼料高漲、幾乎是賠本經營，若為了防疫需求當然願意配合，但農委會應盡快說明相關配套，並趕在年底前實施，否則疫情若臨時有變數恐怕導致1團亂。

屏東縣內埔毛豬產銷班第3班前班長曾仁德表示，家戶廚餘若不能直接進入養豬場會有很大影響，但若站在防疫角度著想，大部分豬農都可以接受，不過要盡快說清楚配套措施，例如現有的養豬場蒸煮設備能否透過調整以符合中央未來安全規定，或一定要進入共同蒸煮中心才能使用。

曾仁德表示，共同蒸煮中心可透過成立合作社的方式來經營，或「大場帶小場」，例如一家大型養豬場設備合乎農委會規定，就可邀集小場共同蒸煮，兩種做法都有可行性，但相關法令也要配合修正才能加速推動，因為設立蒸煮場的土地取得跟變更程序可能會拖很久，若非洲豬瘟疫情臨時出現變數，導致中央提早禁用廚餘，後續狀況恐怕變成一團亂。

未來廚餘若要經過共同蒸煮中心才能使用，成本恐怕會加高，一名豬農表示，現在每個養豬場都自己蒸煮，成本最低，但確實存在生物安全、交叉汙染等問題，只要共同蒸煮中心能夠順利運作，多出來的經費可以當成是防疫的基本成本。

但豬農也說，現在飼料費用高漲，白豬又幾乎百分百用飼料，根本是賠錢在經營，而黑豬飼料轉換率比白豬差，養一頭白豬飼料成本6千元，黑豬恐怕要7、8千元，因此現在用廚餘餵養的多半是黑豬，未來禁用廚餘會受最大衝擊。