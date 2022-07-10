快訊

屏東楓港路段「從白天堵到黑夜」！狂塞逾5小時車潮打開 民眾崩潰：活受罪

金控股大跌...股東數反飆新高！逾31萬存股恐變「存骨」

ZARA集團3品牌 全線退出中國大陸市場

飼料高漲快賠本 豬農：拿出配套、廚餘不能說禁就禁

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
家戶廚餘禁止進入養豬場暫時喊卡，農委會擬成立四大共同蒸煮中心。本報資料照片
家戶廚餘禁止進入養豬場暫時喊卡，農委會擬成立四大共同蒸煮中心。本報資料照片

家戶廚餘禁止進入養豬場暫時喊卡，農委會擬成立四大共同蒸煮中心，被視為廚餘禁養政策的前奏，豬農說，現在飼料高漲、幾乎是賠本經營，若為了防疫需求當然願意配合，但農委會應盡快說明相關配套，並趕在年底前實施，否則疫情若臨時有變數恐怕導致1團亂。

屏東縣內埔毛豬產銷班第3班前班長曾仁德表示，家戶廚餘若不能直接進入養豬場會有很大影響，但若站在防疫角度著想，大部分豬農都可以接受，不過要盡快說清楚配套措施，例如現有的養豬場蒸煮設備能否透過調整以符合中央未來安全規定，或一定要進入共同蒸煮中心才能使用。

曾仁德表示，共同蒸煮中心可透過成立合作社的方式來經營，或「大場帶小場」，例如一家大型養豬場設備合乎農委會規定，就可邀集小場共同蒸煮，兩種做法都有可行性，但相關法令也要配合修正才能加速推動，因為設立蒸煮場的土地取得跟變更程序可能會拖很久，若非洲豬瘟疫情臨時出現變數，導致中央提早禁用廚餘，後續狀況恐怕變成一團亂。

未來廚餘若要經過共同蒸煮中心才能使用，成本恐怕會加高，一名豬農表示，現在每個養豬場都自己蒸煮，成本最低，但確實存在生物安全、交叉汙染等問題，只要共同蒸煮中心能夠順利運作，多出來的經費可以當成是防疫的基本成本。

但豬農也說，現在飼料費用高漲，白豬又幾乎百分百用飼料，根本是賠錢在經營，而黑豬飼料轉換率比白豬差，養一頭白豬飼料成本6千元，黑豬恐怕要7、8千元，因此現在用廚餘餵養的多半是黑豬，未來禁用廚餘會受最大衝擊。

廚餘 飼料 養豬場

延伸閱讀

農友違規囤放液態有機肥飄臭味 環保局將稽查輔導

彰化田尾堆肥中心二廠啟用 再製有機肥可供農用

桃園鼓勵民眾廚餘分離 丟垃圾要透明塑膠袋政策喊卡

環球科大獲贈廚餘機 轉廢為水友善環境

相關新聞

一張圖看天氣！3階段變天 降雨範圍擴大熱點曝光

中央氣象局表示，周一、二晴朗炎熱，僅山區午後局部雷陣雨，要防曬預防熱傷害，周三至周五南方雲系影響花東天氣，午後雷陣雨區域...

卓溪38.8度創花蓮入夏新高 10縣市留意高溫

氣象局今天表示，花蓮卓溪今天攝氏38.8度，是花蓮縣今年最高溫；雙北、宜花等10縣市明天仍有36度以上高溫機會，各地山區...

擊退暑氣與媽媽的鬱結 麻芛找回巧婦自信

每到夏天，臺中人便要喝碗剔透翠綠的麻芛湯，由內而外地消暑；不過麻芛其實並非臺中人專利，在日治後期、民國前期，臺南靠海的鄉鎮曾種植一萬多公頃黃麻，學甲的大灣里更是集中。

後疫情時代 「我們」還需要劇場嗎？

柏林戲劇盛會（以下簡稱盛會）在受疫情影響發展全數位線上版本，經過兩年以後，2022這一年，終於回歸實體活動。

7月禁家戶廚餘養豬暫時喊卡 農委會擬設蒸煮中心試水溫

為圍堵非洲豬瘟，農委會原擬今年7月1日起家戶廚餘不得進入養豬場，但遭地方及豬農強烈反彈，政策確定喊卡，據了解，農委會擬於...

飼料高漲快賠本 豬農：拿出配套、廚餘不能說禁就禁

家戶廚餘禁止進入養豬場暫時喊卡，農委會擬成立四大共同蒸煮中心，被視為廚餘禁養政策的前奏，豬農說，現在飼料高漲、幾乎是賠本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。