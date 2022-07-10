快訊

「戰場在哪、我就在哪」 林佳龍：我一生都在磨劍

台裔日本參議員蓮舫宣布當選 東京都選區得票排第三

安倍遇刺效應！篤定當選參議員者沒呼萬歲 而是做這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水利會改制釋憲判決等月底 黃金春：大法官敢判違憲?

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
水利會收歸國有效率變差，農民有所抱怨。本報資料照片
水利會收歸國有效率變差，農民有所抱怨。本報資料照片

水利會改制收歸國有至今爭議，桃園農田水利會「末代」會長黃金春堅持反對，希望釋憲案保障農民權益，他今天下午表示，憲法法庭開過一次辯論庭，等大法官會議預定7月下旬判決，問題是大法官敢不敢負起責任判決違憲。

水利收歸國有近2年，農田水利署桃園、石門管理處作業基金現金仍保有50多億元及30億元，效率引起質疑，桃園、石門管理處人士表示，現在農水署運作正常，改制案不可能恢復，改制有好有壞，好處是過去水利會選舉糾紛不再、經費支出有控管審查，壞處是水利會員工仍難適應，依農田水利法規定案子要呈署核定。

黃金春表示，水利會改制釋憲，從法律面看，律師都認為是違憲，憲法法庭已開過一次辯論庭，問題是作證學者不公正，大法官都是蔡英文總統提名，敢不敢負起責任判決違憲?國民黨立院黨團提釋憲後，後續卻不追蹤關心，媒體也不重視，現在只等本月下旬大法官會議結果。

大法官 桃園 釋憲

延伸閱讀

水利會改制甘有卡好？ 多名30年資深小組長這樣看

彈劾美國保守派大法官湯瑪斯 網路連署破百萬

美最高法院裁決影響深遠 大法官提名漸成政治角力

首位非裔女大法官 傑克森接替布萊爾今宣誓就職

相關新聞

一張圖看天氣！3階段變天 降雨範圍擴大熱點曝光

中央氣象局表示，周一、二晴朗炎熱，僅山區午後局部雷陣雨，要防曬預防熱傷害，周三至周五南方雲系影響花東天氣，午後雷陣雨區域...

卓溪38.8度創花蓮入夏新高 10縣市留意高溫

氣象局今天表示，花蓮卓溪今天攝氏38.8度，是花蓮縣今年最高溫；雙北、宜花等10縣市明天仍有36度以上高溫機會，各地山區...

擊退暑氣與媽媽的鬱結 麻芛找回巧婦自信

每到夏天，臺中人便要喝碗剔透翠綠的麻芛湯，由內而外地消暑；不過麻芛其實並非臺中人專利，在日治後期、民國前期，臺南靠海的鄉鎮曾種植一萬多公頃黃麻，學甲的大灣里更是集中。

後疫情時代 「我們」還需要劇場嗎？

柏林戲劇盛會（以下簡稱盛會）在受疫情影響發展全數位線上版本，經過兩年以後，2022這一年，終於回歸實體活動。

水利會改制釋憲判決等月底 黃金春：大法官敢判違憲?

水利會改制收歸國有至今爭議，桃園農田水利會「末代」會長黃金春堅持反對，希望釋憲案保障農民權益，他今天下午表示，憲法法庭開...

報復性執法／警棍毆打趴地嫌犯惹議！法界憂淪私刑 早有警察因此被判刑

警察身為人民保母，維護治安勞苦功高，為逮捕歹徒、打擊犯罪，強力執法理所當然，但若執法過當，不但會傷害民眾對警察的信任，未依法定程序處理，甚至自己也將成為法律追訴的對象。 桃園市保安警察大隊6月在街頭追捕拒檢飛車犯，其中一名員警將犯嫌拖下車後，多次隨機持警棍擊打嫌犯頭部、背部，「強勢執法」雖獲市警局、市長支持，卻引發法界「執法過當」疑慮，有法界人士直言，「報復性執法」方式形同私刑，執法審度的這把尺，必須時刻妥適拿捏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。