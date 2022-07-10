水利會改制釋憲判決等月底 黃金春：大法官敢判違憲?

水利會改制收歸國有至今爭議，桃園農田水利會「末代」會長黃金春堅持反對，希望釋憲案保障農民權益，他今天下午表示，憲法法庭開過一次辯論庭，等大法官會議預定7月下旬判決，問題是大法官敢不敢負起責任判決違憲。

水利收歸國有近2年，農田水利署桃園、石門管理處作業基金現金仍保有50多億元及30億元，效率引起質疑，桃園、石門管理處人士表示，現在農水署運作正常，改制案不可能恢復，改制有好有壞，好處是過去水利會選舉糾紛不再、經費支出有控管審查，壞處是水利會員工仍難適應，依農田水利法規定案子要呈署核定。

黃金春表示，水利會改制釋憲，從法律面看，律師都認為是違憲，憲法法庭已開過一次辯論庭，問題是作證學者不公正，大法官都是蔡英文總統提名，敢不敢負起責任判決違憲?國民黨立院黨團提釋憲後，後續卻不追蹤關心，媒體也不重視，現在只等本月下旬大法官會議結果。