一張圖看天氣！3階段變天 降雨範圍擴大熱點曝光

警察身為人民保母，維護治安勞苦功高，為逮捕歹徒、打擊犯罪，強力執法理所當然，但若執法過當，不但會傷害民眾對警察的信任，未依法定程序處理，甚至自己也將成為法律追訴的對象。 桃園市保安警察大隊6月在街頭追捕拒檢飛車犯，其中一名員警將犯嫌拖下車後，多次隨機持警棍擊打嫌犯頭部、背部，「強勢執法」雖獲市警局、市長支持，卻引發法界「執法過當」疑慮，有法界人士直言，「報復性執法」方式形同私刑，執法審度的這把尺，必須時刻妥適拿捏。

2022-07-10 19:00