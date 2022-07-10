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一張圖看天氣！3階段變天 降雨範圍擴大熱點曝光

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
降雨示意圖。本報資料照片
降雨示意圖。本報資料照片

中央氣象局表示，周一、二晴朗炎熱，僅山區午後局部雷陣雨，要防曬預防熱傷害，周三至周五南方雲系影響花東天氣，午後雷陣雨區域也會擴大至西半部部分平地，周六、日偏西南風影響，南部不定時有短暫陣雨，山區、近山區局部午後雷陣雨。

此外，南海至菲律賓東方海面低壓帶內易有熱帶系統發展，是否成颱還有待觀察。

氣象局表示，周一、二太平洋高壓籠罩，各地高溫炎熱，山區午後雷陣雨，​中南部清晨亦有零星雨。

周三至周五菲律賓附近海面低壓帶造成南方雲系北移​，南方雲系水氣主要影響花東地區，西半部地區午後雷陣雨區域擴大至平地。

周六、日環境偏西南風，南部不定時有短暫陣雨，其他各山區及東北部地區易有午後雷陣雨。

氣象局提醒，沒下雨時天氣很熱，要注意中暑風險​，午後雷陣雨易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，出門記得留意天氣狀況。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局 菲律賓

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