聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看天氣！3階段變天 降雨範圍擴大熱點曝光
中央氣象局表示，周一、二晴朗炎熱，僅山區午後局部雷陣雨，要防曬預防熱傷害，周三至周五南方雲系影響花東天氣，午後雷陣雨區域也會擴大至西半部部分平地，周六、日偏西南風影響，南部不定時有短暫陣雨，山區、近山區局部午後雷陣雨。
此外，南海至菲律賓東方海面低壓帶內易有熱帶系統發展，是否成颱還有待觀察。
氣象局表示，周一、二太平洋高壓籠罩，各地高溫炎熱，山區午後雷陣雨，中南部清晨亦有零星雨。
周三至周五菲律賓附近海面低壓帶造成南方雲系北移，南方雲系水氣主要影響花東地區，西半部地區午後雷陣雨區域擴大至平地。
周六、日環境偏西南風，南部不定時有短暫陣雨，其他各山區及東北部地區易有午後雷陣雨。
氣象局提醒，沒下雨時天氣很熱，要注意中暑風險，午後雷陣雨易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，出門記得留意天氣狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言