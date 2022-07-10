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類衛星載具火箭順利升空 陽明交大團隊模擬具高準確性

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陽明交大指出，本次飛行測試於今晨6點12分執行，飛行時間約2分鐘，高度最高3公里。圖／國家太空中心提供
陽明交大指出，本次飛行測試於今晨6點12分執行，飛行時間約2分鐘，高度最高3公里。圖／國家太空中心提供

國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心ARRC團隊今晨執行HTTP-3A第二節火箭首次飛行測試成功，校方指出，這次成功發射驗證了團隊自行開發的「ZIYASim」6自由度飛行任務分析模擬器的模擬具有相當高的準確性。試射後的所有數據，都將做為下一階段飛行測試參考。

陽明交大稍早發布新聞稿指出，前瞻火箭研究中心ARRC團隊原定今年5月於屏東短期科研火箭發射場域進行HTTP-3A 第二節火箭首次飛行測試，因故取消後，於今天重回屏東旭海，成功跨入衛星載具火箭領域。

HTTP-3A是雙節探空火箭計畫，以類衛星載具的技術進行設計，與傳統探空火箭不同，衛星載具以自主導行控制的方式垂直起飛，類似4軸飛行器，這次成功發射，是團隊進入衛星載具技術的第二步。

陽明交大指出，本次飛行測試於今晨6點12分執行，飛行時間約2分鐘，高度最高3公里，測試重點包含可控制混和式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統及驗證團隊自行開發的「ZIYASim」6自由度任務分析模擬器的飛行任務模擬準確性，是「旭海短期科研探空火箭發射場域」啟用後，第一個發射成功的團隊。

ARRC團隊感謝政府為促進國家太空科技與產業發展，建置短期科研火箭發射場域，以及科技部及國家太空中心在短短一個多月的時間改善發射場域周邊設施，使團隊更能掌握氣候及外界因素，並感謝校方一如既往的支持，此次任務的成功與順利，是團隊及眾人齊心下而成，也是ARRC團隊給予支持者們的回報。

火箭 陽明交大 屏東

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