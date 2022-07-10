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猴痘疫情逼近 醫籲風險族群打疫苗

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

猴痘嚴重患者與免疫低下者需接受藥物治療！感染科醫師黃紹宗10日表示，猴痘患者大多可以自行痊癒，且治療天花的藥物也能有效對抗猴痘。此外，天花疫苗對猴痘也有效果，振興醫院感染科主治醫師顏慕庸呼籲，「沒有接種過天花疫苗」或「接種時間已隔30年的民眾」，是感染風險比較高的族群，建議接種疫苗。

症狀可自行痊癒

感染科醫師黃紹宗表示，症狀跟天花相似，但相較輕微。患者症狀包括發燒、畏寒、肌肉痛與淋巴腺腫大等。病患在發燒後一天至三天後，將出現如斑疹、水泡與膿包等皮膚病症，通常出現於臉部與四肢，狀況嚴重時，「疹子數目恐高達數千個」。

黃紹宗提醒，兒童及免疫功能低下者更容易出現重症，引發後續的細菌感染、肺炎與敗血症。他指出，目前歐美流行的猴痘病毒株致死率不高，大多數患者不需要醫療介入，就能夠自行痊癒，針對有重症高風險的病患實施「支持照護」（Supportive Care）即可。

他指出，目前沒有針對猴痘的特定治療方式，但因為猴痘與天花病毒相當相似，意味著天花的抗病毒藥物與疫苗可以用來治療猴痘。黃紹宗說，目前已有數種藥物可用於治療猴痘，僅建議嚴重患者或免疫低下者使用。

天花疫苗防猴痘

天花疫苗能有效抑制猴痘的感染，顏慕庸表示，所以接種疫苗很重要，研究指出，天花疫苗稀釋5到10倍都還有效；如果民眾在30年內天花疫苗都還有效，但呼籲「沒接種過疫苗者」與「距離上次接種時間過長的年長者」，呼籲儘快接種疫苗。他強調，在還沒買到猴痘最新疫苗之前，就國內天花疫苗的儲量來講，稀釋5倍大概能有3千多萬劑疫苗。

針對部分族群遭到污名化成為猴痘高危險族群的狀況，顏慕庸引用世界衛生組織的說法強調，只要與猴痘個案有密切生理接觸的話，不管是任何人、做了什麼事情，都有感染猴痘的風險。而且汙名化只會讓狀況更加惡化，為阻止疫情添堵。

猴痘致死率低

根據世界衛生組織7日表示，目前已接獲來自58個國家的猴痘病例的通報，總計超過6千名個案，案例多集中於歐洲地區。世界衛生組織秘書譚德塞日前也表示，將從新召開委員會會議，討論是否將猴痘疫情列為全球緊急事件。

台灣於6月24日也公佈首例猴痘境外移入個案，該名個案自德國返台後開始出現症狀，接觸者皆無出現猴痘症狀。日前該名個案的基因定序也出爐，為全球流行的歐美株，疾管署副署長莊人祥強調，比起死亡率恐高達10%的中非株，該病株目前全球造成流行，但目前僅造成3例死亡。

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