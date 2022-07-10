南方有2個熱帶擾動 低壓帶周三起影響台灣天氣

中央氣象局表示，周二前受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，周三後低壓帶將為花蓮、台東帶來雨勢，其他地區午後雷陣雨範圍也增加；目前南邊有兩個熱帶擾動，但是否增強發展為颱風仍要持續觀察。

中央氣象局氣象預報員張承傳表示，今天到下周二受到太平洋高壓影響，各地屬於晴到多雲、高溫炎熱的天氣，午後雷陣雨範圍較小，局限於山區跟近山區平地；台灣南邊的南海到菲律賓東方海面目前是大低壓帶，分別有兩個熱帶擾動，但目前資料顯示發展條件不是特別好，是否持續增加發展還要觀察。

張承傳表示，周三到周五太平洋高壓勢力逐漸減弱，南方海面低壓帶雲系將影響台灣天氣，迎風面花蓮、台東有局部短暫陣雨，甚至整天不定時降雨，其他地區仍維持多雲到晴天氣，不過午後雷陣雨範圍增加；周六風向轉為偏南到西南風，南部有局部短暫陣雨，東北部地區跟其他山區則有午後雷陣雨。

溫度部分，張承傳說，新北、宜花東、南高屏地區，今天有持續36度高溫機率，台北市也可能出現36度高溫，這種氣溫預計持續到周二，未來三天溫度都偏高，外出記得補充水份。

張承傳說，周二至下周日適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間，沿海低漥區域可能有海水倒灌、局部淹水等現象，請多加留意。