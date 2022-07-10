快訊

疫苗到底救了多少人避免死於新冠？最新研究數據出爐

刺殺安倍凶手原想殺「宗教領袖」 扯出NHK黨和南韓統一教

南方有2個熱帶擾動 低壓帶周三起影響台灣天氣

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
周三後低壓帶將為花蓮、台東帶來雨勢，其他地區午後雷陣雨範圍也增加。本報資料照片
周三後低壓帶將為花蓮、台東帶來雨勢，其他地區午後雷陣雨範圍也增加。本報資料照片

中央氣象局表示，周二前受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，周三後低壓帶將為花蓮、台東帶來雨勢，其他地區午後雷陣雨範圍也增加；目前南邊有兩個熱帶擾動，但是否增強發展為颱風仍要持續觀察。

中央氣象局氣象預報員張承傳表示，今天到下周二受到太平洋高壓影響，各地屬於晴到多雲、高溫炎熱的天氣，午後雷陣雨範圍較小，局限於山區跟近山區平地；台灣南邊的南海到菲律賓東方海面目前是大低壓帶，分別有兩個熱帶擾動，但目前資料顯示發展條件不是特別好，是否持續增加發展還要觀察。

張承傳表示，周三到周五太平洋高壓勢力逐漸減弱，南方海面低壓帶雲系將影響台灣天氣，迎風面花蓮、台東有局部短暫陣雨，甚至整天不定時降雨，其他地區仍維持多雲到晴天氣，不過午後雷陣雨範圍增加；周六風向轉為偏南到西南風，南部有局部短暫陣雨，東北部地區跟其他山區則有午後雷陣雨。

溫度部分，張承傳說，新北、宜花東、南高屏地區，今天有持續36度高溫機率，台北市也可能出現36度高溫，這種氣溫預計持續到周二，未來三天溫度都偏高，外出記得補充水份。

張承傳說，周二至下周日適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間，沿海低漥區域可能有海水倒灌、局部淹水等現象，請多加留意。

高溫 氣象局

延伸閱讀

高溫炎熱 周三菲東低壓接近水氣增多

晴朗炎熱到周二 吳德榮：菲東熱帶擾動將致天氣轉變

周末高溫炎熱水氣減 這些地區注意午後雷陣雨

今起顯著晴朗炎熱 彭啟明：仍有午後雷陣雨

相關新聞

成功克服「內憂外患」 台首枚類衛星載具火箭終於升空

陽明交大ARRC團隊今天在屏東旭海科研火箭發射場，成功執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試。在火箭試...

晴朗炎熱到周二 吳德榮：菲東熱帶擾動將致天氣轉變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，本周菲...

宅在家愈吃愈胖 專家：外送方便、活動減少有關

受到疫情影響，許多民眾害怕染疫，不願出門，多數公司行號也改為居家上班，國人體重因此直線成長；專家分析，去年成人體重增加，...

南方有2個熱帶擾動 低壓帶周三起影響台灣天氣

中央氣象局表示，周二前受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，周三後低壓帶將為花蓮、台東帶來雨勢，其他地區午後雷陣雨範圍也增加；...

高溫炎熱 周三菲東低壓接近水氣增多

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後宜蘭縣、台東縣地區，新北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花...

讀饗時光 EP48｜仙鶴玉簪 香港老粵菜的講究

煲湯，是不少人對香港粵菜的鮮明印象，它跟「燉湯」有什麼差別？ 玉簪田雞腿、仙鶴神針、鳳吞燕，這些工序繁複的傳統粵菜，比拚的是有錢也不一定做得來的手藝講究。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。