高溫炎熱 周三菲東低壓接近水氣增多

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後宜蘭縣、台東縣地區，新北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市地區，台北市盆地為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，受到太平洋高壓的影響，大氣結構較穩定，午後雷雨影響的範圍縮減不少，不過由於台灣附近這個高壓中心沒有與東方太平洋上的高壓主體相連，強度還是不足以完全抑制午後對流發展，山區仍然有些短時較大的降雨出現，尤其是在中南部山區。

他說，預估明天、周二都還是類似的天氣，但是太平洋高壓勢力逐漸往西北移動，台灣上空的穩定度會下降一點，午後對流發展的範圍就會再擴大一些。

接下來比較受關注的就是南方的熱帶擾動，柯聿寧說，目前於南海有熱帶擾動99W，菲律賓東南方也有一個熱帶擾動90W，兩個擾動都還在整合當中，發展的速度較慢。

柯聿寧說，南海的擾動後續會往西移動，對台灣無影響，而菲東的擾動預計在周三會來到巴士海峽到呂宋島東北方一帶，就目前發展較緩慢的狀況來看，可能以低壓帶水氣或熱帶性低氣壓的型態接近，也由於強度較弱，對台灣的影響有限，可能為東南部迎風面帶來比較頻繁的陣雨，西半部則是午後對流變得比較旺盛。

柯聿寧表示，綜合模式預報的趨勢來看，90W熱帶擾動接近台灣後將減弱，台灣附近在周五到下個周末轉為西南風環境，受到西南季風帶來的水氣影響，西半部清晨沿海有短暫雨機會，南部則較易受到海上對流移入影響，有不定時陣雨或雷雨，中北部山區午後熱對流發展也可能較明顯，整體天氣較不穩定。