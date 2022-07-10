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冰箱食物怎擺不易孳生細菌？ 營養師列6大管理法
冰箱經常被人們忽略要定期整理，還塞滿了不知道會不會吃或過期的食物，營養師珊珊就說，其實整理冰箱也有一門學問，並有效防止細菌孳生。
珊珊在粉專「愛健康營養師 珊珊」表示，人們常會將吃不完的剩飯菜、買來囤的或夏天想吃冰的，就通通都放進冰箱，但常放進去就忘記、生鮮食材沒有事前處理等等狀況，「會讓你的冰箱充滿細菌＆出現食安危機」，並列出六大冰箱管理法。
1. 分裝好再放冷凍，避免食材重複解凍
2. 最多放7~8分滿，讓冷空氣有空間流動、食材確實冷卻
3. 生食置於下層，熟食放上層，避免生食的血水、髒污汙染熟食
4. 將食物用保鮮盒或保鮮膜封好後再冰入冰箱，預防湯汁傾倒，保持冰箱清潔
5. 標示有效或購買日期，以利先處理快到期的食材
6. 分區存放，蔬果、肉類、調味料、熟食等分區存放，方便拿取食材、減少開門的時間
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