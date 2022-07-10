成功克服「內憂外患」 台首枚類衛星載具火箭終於升空

陽明交大ARRC團隊今天在屏東旭海科研火箭發射場，成功執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試。在火箭試射成功的當下，現場一片歡呼。實際上，這支火箭已經從5月延到7月，過程不僅面對天氣的考驗，歷經波折。

就在5月下旬決議延後發射當天，竟又爆發中科院「偷闖」事件，沒想到禍不單行，團隊當時淋了整整兩天的雨，而且當時包含國家太空中心主任吳宗信在內，太空中心總共有4人確診，且全是當天有參與火箭試射的同仁。

國家太空中心今天在臉書表示，本次發射任務是陽明交大ARRC團隊，該團隊執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試。此次飛試的飛行時間約2分鐘、高度約3公里。

ARRC副主任魏世昕說，HTTP-3A是全世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但在技術面卻是重大突破。

國家太空中心指出，團隊主要研究項目是「具飛行導航控制能力的混合式燃料探空火箭」。火箭可垂直起飛，不需要發射架輔助、導引飛行方向；它以自主研發的「飛行導航控制」、「推力大小與推力向量控制系統」調整飛行路徑。

國家太空中心說，未來團隊會分析、檢視飛行軌跡是否符合規畫路徑，本次發射準備作業以及飛行過程中所有的數據，都將做為下一階段飛行測試的參考。

回顧這支火箭的發射過程，原訂於5月3日清晨6時首發試射，卻因天候條件不佳延後一天，第二日卻因航電飛控系統無法正常運作，最終決議延後發射，事後竟又爆發中科院「偷闖」事件，一度差點讓整個火箭發射場「回到原點」。

沒想到禍不單行，科技部長吳政忠當時在立委吳思瑤質詢時，吳政忠卻又突然說，火箭阿伯吳忠信在發射前一、兩天緊張的睡不著，「其實他現在是確診當中」，壓力真的很大。

國家太空中心主任吳宗信當時接受本報電訪時證實，5月2日到火箭發射現場整備時，風雨交加，光雨就下了六個小時，有一點著涼，後幾天感覺自己喉嚨乾乾、卡卡，5月4日快篩陽性，沒想到就這樣被新冠病毒入侵。據他掌握，截至目前為止，太空中心已有4人確診，且全是當天有參與火箭試射的同仁。

然而不僅面對新冠病毒、中科院等「外在」風險，部分朝野立委也在今年5月初親赴現場一睹試射過程，卻也發現當地設備相當簡陋，尤其相關器具只用帳篷遮蔽，火箭中控中心甚至是科研團隊自己運來的貨櫃，火箭更直接在戶外被風雨狂灌，就連要觀看火箭試射的民眾都只能到當地現成的觀景台，也讓立委直呼「還好天候不佳」。

立委伍麗華、鍾佳濱在表定火箭試射日，皆親自到位於屏東旭海部落的火箭發射場一睹為快。不過伍麗華說，到了現場天候不佳，「還好天候不佳」，尤其台灣已經立了太空發展法，積極尋求太空發射場域，看完之後「對場域很憂心」。

立委鍾佳濱也關注陽明交大以貨櫃屋搭造的「中控中心」，他表示，明明在試射場後方就有國防部中科院的閒置建物，內部管線也都正常，建議可向國防部徵求商借建物，讓火箭發射中控中心不再是流動式建物。

談及首次試射「泡湯」的原因，魏世昕今年5月中旬接受本報電訪時表示，當時有預期會下雨，但沒預期風勢會這麼強勁，尤其單純下雨並不會對火箭造成太大影響，但又強風、又下雨，且發射場在海邊，風一刮也吹起海霧，不只火箭，就連整個中控中心的貨櫃內全部都是沙礫，狀況比想像嚴重。

吳宗信也替大學科研團隊說話，他說，這環境對大學團隊來講「太殘忍」，尤其當地沒有氣象量測站，所有氣象都不準，現場又只提供兩天試射日，一進場天氣不好就完蛋了。