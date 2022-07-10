跟上國旅優惠！全台10大人氣遊樂園讓你開心FUN暑假

暑假好天氣快來遊樂園玩耍～

炎熱的夏天到來，你準備好要去哪裡度過快樂的暑假了嗎？如果還沒訂好旅遊計畫，不妨可以帶著家人、好友一起前往遊樂園，找回你的童心又能享有好康優惠！

交通部觀光局在今（2022）年祭出悠遊國旅振興方案，7月15日起至12月15日止，凡中華民國國民及居台外國人士前往18家指定主題樂園，不含星期例假日、放假日及業者休園日，就能憑票種享3折入園優惠。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看全台10大人氣遊樂園，其中還包含悠遊國旅適用樂園，一起來看看吧～

image source:Facebook／六福村主題樂園

No.10 小人國主題樂園

現在不能出國沒關係！來到小人國也能觀賞世界著名景點～位於桃園龍潭的「小人國主題樂園」，從孟姜女哭倒的長城到百噸重的美國自由女神像，都能從迷你建築中盡情飽覽！除了迷你世界以外，喜歡冒險的人也可以搭乘多種遊樂設施，像是十二層樓高的「轟浪」，從高處往下衝的快感就讓許多遊客直呼「超級刺激！」

小人國主題樂園適用悠遊國旅優惠，7月1日至7月14日平日還有「快樂FUN暑假」專案，未滿18歲165元、18歲以上255元就能水陸樂園雙享、一票玩到底囉～

地址：桃園市龍潭區高原路891號

園區營業時間：9:30-17:00

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No.9 兒童新樂園

想要在午後共享天倫之樂，可以選擇來兒童新樂園走走！26種遊樂設施憑個人膽量與喜好搭乘，暑假期間還會限定開放「小小水樂園」，讓親子在胖胖龍、升降溜溜球等多樣化噴水裝置盡情玩耍，喜歡動腦解題的人，這裡也提供8款密室脫逃遊戲，非常適合愛解謎的你來小試身手～

兒童新樂園收費方式採全票30元、優待票15元，入園後根據遊玩設施多寡與類別不同，單次收費範圍在20至80元之間，想要暢玩遊樂設施也可以購買一日樂FUN券使用，但不適用於國旅遊樂園3折優惠。

地址：台北市士林區承德路五段55號

暑假園區營業時間：週一至週日9:00-20:00、收假日9:00-18:00

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No.8 國立海洋生物博物館

座落於山水之間的國立海洋生物博物館（海生館），不僅是大小朋友喜歡走訪的場所，也是網友相傳情侶約會的首選勝地！園區目前擁有台灣水域館、世界水域館、珊瑚王國館及使用太陽能的鯨典館，透過虛實整合的方式，不只能見到海底世界的動物，還能透過2D、3D成像技術，還原古代海洋及深水領域場景。

海生館售價訂為全票450元、學生優待票250元，但海生館為博物館，不適用於國旅遊樂園3折優惠。想要和魚兒共眠現在也不是夢！館方貼心提供海底隧道、白鯨區、極地區等7種夜宿場所，喜歡海底動物的你絕對要來試試看！

地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號

暑假園區營業時間：週一至週五9:00-18:00、週六至週日8:00-18:00

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No.7 九族文化村

想要將台灣原住民文化用寓教於樂的方式體驗，那麼來九族文化村準沒錯～來到九族除了可以體驗馬雅探險、UFO自由落體等遊樂設施的樂趣， 園區裡還座落「九族文化博物館」，展示許多原住民傳統建築、陶壺、樂器，這裡還有貓頭鷹森林步道，讓你漫步在邵族與布農族之間，感受來自自然與文化薰陶的氛圍。

九族文化村為悠遊國旅適用業者，官方也在7月1日至7月14日推出暑假首檔優惠，不分平、假日2人同行只要1,000元，讓你一票暢玩遊樂設施、衝鋒水樂園，當日還能不限次數搭乘日月潭纜車！

地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

園區營業時間：週一至週五9:30-17:00、週六至週日9:30-17:30

文化博物館營業時間：10:00-16:30

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No.6 Xpark都會型水生公園

Xpark都會型水生公園在2020年8月開幕就掀起眾人矚目！比鄰於華泰名品城的Xpark，從入口處映入眼簾的便是大片玻璃窗「福爾摩沙」，不僅可以觀賞多樣態魚種，還能伴隨虹光從無邊鏡面觀察水母姿態，可愛的企鵝和海豹在這裡自在悠遊，在虛實互動區可以為你的海底生物繪製獨特的顏色與圖案，還能放到大螢幕上和其他人的作品一起暢遊海洋喔～

目前Xpark全票售價為550元、學生票400元，但不適用於國旅遊樂園3折優惠。小編也不藏私告訴你，在排隊等待拍攝水母照的時候，有機會可以在旁邊的觀景窗捕捉到大魟魚可愛的身影哦～

地址：桃園市中壢區春德路105號

園區營業時間：10:00-20:00

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No.5 劍湖山世界

有陽光歡樂的地方就有劍湖山世界！1986年在雲林古坑興建而起的「劍湖山世界」，是許多人畢業旅行、戶外教學的回憶，以摩天輪為首的摩天樂園、適合親子同遊的兒童玩國，以及夏天消暑必玩的小威の海盜村，網友也表示「不知道是不是因為疫情人潮變少，遊樂設施一直玩都不太需要排隊，玩得很過癮！」

劍湖山配合振興國旅活動，7月1日至7月14日主打平日水陸暢玩269元的優惠，7月9日、10日女生只要身穿比基尼、男生身著三角褲，購票水陸暢玩只要199元，心動不如馬上行動吧！

地址：雲林縣古坑鄉67號

摩天樂園、兒童玩國營業時間：週一至週五9:30-17:00、週六至週日9:30-17:30

小威の海盜村營業時間：週一至週五10:00-16:00、週六至週日10:00-16:30

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No.4 義大遊樂世界

說到遊樂園，高雄「義大遊樂世界」也是玩家必來踩點的聖地！義大擁有全台唯一一座高達18層樓、360度大旋轉的明星遊樂設施「天旋地轉」，號稱在120秒內可以把你的煩惱拋到九霄雲外，還有《K歌摩天輪》讓你和三五好友坐在車廂裡歡唱30分鐘，10大主題派對包廂讓你白天黑夜都能唱到爽～結束行程之後還能在網友熱議的聖托里尼山城來張偽出國拍照！

想要體驗義大遊樂世界的樂趣，除了當日壽星免費入園，年滿18歲民眾打滿三劑疫苗憑證可享333元優惠，該樂園也適用悠遊國旅振興優惠。

地址：高雄市大樹區學成路一段10號

園區營業時間：9:00-17:30

摩天輪營業時間：14:00-22:00

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No.3 麗寶樂園

原為「月眉育樂世界」的麗寶樂園，是許多雲霄飛車迷愛好挑戰的景點，像是全台唯一斷軌式雲霄飛車「搶救地心」，距離地面35公尺、地下4公尺、旋轉2圈半，4.5G（重力）加上時速最快94公里的馳騁快感，被網友形容是「媽媽叫最兇的地方」！如果你喜歡出奇不意的玩法，可以嘗試「銀河旋風」，高度18公尺垂直翻轉配上超嗨的音樂讓玩家笑稱「超刺激」～

想要一次暢玩探索世界與馬拉灣，麗寶樂園在6月27日至7月14日也隆重推出國旅補助方案，只要在活動期間現場購票就能用390元玩翻水陸雙樂園。

地址：台中市后里區福容路8號

園區營業時間：週日至週五9:30-18:00、週六9:30-20:00

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image source: 麗寶樂園渡假園區

No.2 遠雄海洋公園

來到花蓮不只可以享受依山傍海的壯闊美景，也能來遠雄海洋公園欣賞海洋劇場的海豚精靈秀！遠雄海洋公園設有八大主題區與四大主題表演，遊客可搭乘探險島通往水晶城堡的晴空纜車，將東海岸美景盡收眼底，還能觀賞海豚、海獅聰明絕頂的表演，喜歡玩遊樂設施的人可挑戰黑鬍子海盜船、海盜大驚航等遊具，讓來過的遊客大力推薦「大人小孩都適合」、「遛小孩的好地方」。

現在遠雄海洋公園也適用於悠遊國旅補助，若是15至18歲的高中生，攜帶證件並穿著制服，就能以299元的價格入園，再加碼免費多玩一天！

地址：花蓮縣壽豐鄉189號

暑假園區營業時間：9:00-18:00

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No.1 六福村主題樂園

暑假想要同時去遊樂園和動物園該怎麼辦？今年暑假不用再糾結要去哪裡，來「六福村主題樂園」就能一次滿足！六福村從43年前的放養型野生動物園，到現在發展成四大主題村，設置全球第二座、亞洲首座笑傲飛鷹、火山歷險、3G老油井等遊樂設施，打造複合型的主題遊樂園，也讓網友紛紛讚歎「台灣最好玩的樂園」，甚至將其譽為「台灣迪士尼」。

適逢暑假期間，六福村也推出「尋找鮪魚日」活動，凡是遊客名字含有「鮪」、「魚」任一字，或是秀出你的鮪魚肚，在7月8日至8月7日就能享299元水樂園優惠，另外週一至週五也配合觀光局祭出成人票299元好康。

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

主題遊樂園營業時間：週一至週五9:00-18:30、週六至週日9:00-20:00

水樂園營業時間：9:00-18:00

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月06日至2022年07月05日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台遊樂園』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統