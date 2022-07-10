科研探空火箭今晨旭海順利升空 潘孟安：好激動

屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域啟用後，原訂昨日清晨6時發射因故延後，今晨6時12分終於順利發射升空，在場團隊員及民眾歡聲雷動。屏東縣長潘孟安也在臉書寫下好激動。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行台灣首枚混合動力類衛星載具火箭HTTP-3A研發計畫，在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試飛行第2節火箭，上午6時12分點火升空，從發射到落海2分鐘；ARRC副主任魏世昕說，這次算是99.9%的成功發射，為未來火箭衛星入軌做好準備。

上午7點多，潘孟安臉書立刻貼文告知這個歷史時刻，「發射大成功！全國第一支混合式類衛星載具火箭，順利從屏東旭海升空！」

貼文說，橘色的HTTP-3A第二節火箭，清晨在屏東的山海映襯下，筆直衝向天際，成為全球第一枚具飛行導控技術的混合式火箭，向世界證明我國自主衛星技術前進一大步！

潘孟安也謝謝科技部、ARRC、太空中心的齊心協力與永不放棄，讓屏東旭海科研火箭發射場，首次科研火箭發射在好事多磨後順利成功！國家發展太空科技，屏東絕對是首選場域。