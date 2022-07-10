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科研探空火箭今晨旭海順利升空 潘孟安：好激動

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
火箭今晨順利升空，潘孟中立刻在臉書上公布好消息。圖／潘孟安臉書
火箭今晨順利升空，潘孟中立刻在臉書上公布好消息。圖／潘孟安臉書

屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域啟用後，原訂昨日清晨6時發射因故延後，今晨6時12分終於順利發射升空，在場團隊員及民眾歡聲雷動。屏東縣長潘孟安也在臉書寫下好激動。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行台灣首枚混合動力類衛星載具火箭HTTP-3A研發計畫，在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試飛行第2節火箭，上午6時12分點火升空，從發射到落海2分鐘；ARRC副主任魏世昕說，這次算是99.9%的成功發射，為未來火箭衛星入軌做好準備。

上午7點多，潘孟安臉書立刻貼文告知這個歷史時刻，「發射大成功！全國第一支混合式類衛星載具火箭，順利從屏東旭海升空！」

貼文說，橘色的HTTP-3A第二節火箭，清晨在屏東的山海映襯下，筆直衝向天際，成為全球第一枚具飛行導控技術的混合式火箭，向世界證明我國自主衛星技術前進一大步！

潘孟安也謝謝科技部、ARRC、太空中心的齊心協力與永不放棄，讓屏東旭海科研火箭發射場，首次科研火箭發射在好事多磨後順利成功！國家發展太空科技，屏東絕對是首選場域。

不少臉友留言表達興奮之情，有人說，「對於一位台灣的科學人，今天聽到最令自己振奮的消息，我相信台灣擁有第一個本土的諾貝科學獎得主的日子也近了」，還有人趁勢建議說，「除爭取國家發射場域，也一併爭取太空中心、陽明交通大學前瞻火箭研究中心(ARRC)或其分部落腳屏東」。

在地的張順枝祭司與太空中心主任火箭阿伯吳宗信，一起祝禱讓發射順利。圖／潘孟安臉書
在地的張順枝祭司與太空中心主任火箭阿伯吳宗信，一起祝禱讓發射順利。圖／潘孟安臉書
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘。圖／科技部提供
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘。圖／科技部提供

火箭 屏東縣長 太空

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