快訊

影／台灣首枚類衛星載具火箭 屏東旭海成功升空！

苗栗市甜點工場起火 擊破玻璃轟聲巨響、1路人救火燒傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台灣首枚類衛星載具火箭 屏東旭海成功升空！

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，火箭迷在旭海觀賞區遠觀賞。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，火箭迷在旭海觀賞區遠觀賞。記者潘欣中／攝影

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行台灣首枚混合動力類衛星載具火箭HTTP-3A研發計畫，在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試飛行第2節火箭，上午6時12分點火升空，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼；ARRC副主任魏世昕說，這次算是99.9%的成功發射，為未來火箭衛星入軌做好準備。

原訂5月3日發射，因風雨致故障取消，昨天清晨6至8時再次發射，又因氮氣分離接頭異常取消，延至今天早上。

魏世昕說， HTTP-3A是ARRC為執行科技部計畫，是世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但在技術面卻是重大突破；前年完成第1階段獨步全球的混合動力火剪懸浮飛行後，今天是第2階段的第2節火箭首次飛行，飛行時間約2分鐘、高度約3公里；測試重點包含可控制混合式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統，此次發射準備作業和飛行過程中所有的數據，都將做為下階段飛行測試參考。

他說，原預定飛行時間8分鐘、高度12公里，發射後85秒到達10公里高的最高點，之後開啟減速降落傘，今天火箭在上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，和預定有落差，是出了點狀況，前30秒都正常，之後啟用備案因應，已符合要求，火箭最後由漁船回收，內有飛行和操控導引等重要電子數據；明年第3階段將是雙節火箭接力飛行至100公里高空測試飛行，為未衛星進入更高的軌道做好準備。

國家太空中心主任吳宗信說，ARRC團隊試射全球第一枚具飛行導控技術的混合動力式火箭，不僅展現我國太空科技發展能量，台灣的自主衛星發射更前進一大步；今天發射重要的意義，一是首次在台灣合法的探空火箭發射場發射，二是台灣自主研發高精密可導航的混合動力式火箭的首次測試，太空科技在地面試一萬遍，不管多好，還是要實際發射才有用。

科技部長吳政忠說，面對全球新興太空產業的發展，正是台灣整合學研界與產業界投入太空相關利基產業的最佳時機。科技部擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣做為短期科研發射場域，進一步為懷抱太空夢的科研團隊提供合法、安全的設施，也將持續督導即將升格為行政法人的國家太空中心，妥善利用短期科研火箭發射場域，積極提升太空科技能量，精進本土太空技術，培育太空關鍵科技人才，使我國能在全球太空領域占有一席之地。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。圖／科技部提供
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。圖／科技部提供
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。圖／科技部提供
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。圖／科技部提供
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。圖／科技部提供
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。圖／科技部提供
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。記者潘欣中／攝影

火箭 太空 屏東縣

延伸閱讀

SpaceX將衛星連網服務推廣至船隻 最高下載速度可達350Mbps

影/火箭迷衝屏東旭海看發射 地方盼掀「火箭觀光」風潮

影／科研火箭發射又延 ARRC團隊：氮氣分離接頭發生問題

短期科研火箭發射場域 將借舊飛彈控制台當中控室

相關新聞

影／台灣首枚類衛星載具火箭 屏東旭海成功升空！

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行台灣首枚混合動力類衛星載具火箭HTTP-3A研發計畫，在首度啟用的屏東旭海火...

晴朗炎熱到周二 吳德榮：菲東熱帶擾動將致天氣轉變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，本周菲...

防疫胖一圈 求助減重的人多了

新冠疫情減少外出讓人憂鬱，活動量銳減也帶來肥胖率。據國健署調查，十八歲以上國人過重及肥胖盛行率，一○五至一○八年為四七點...

宅在家愈吃愈胖 專家：外送方便、活動減少有關

受到疫情影響，許多民眾害怕染疫，不願出門，多數公司行號也改為居家上班，國人體重因此直線成長；專家分析，去年成人體重增加，...

爭機車路權 5千騎士聚凱道

台灣機車路權促進會等團體昨發起首屆交通解嚴大遊行，逾5千輛重機、機車騎士齊聚在凱道，怒吼「拒絕排斥、正視騎士」等口號，並...

人車闖平交道頻傳 去年157件

人、車侵入軌道事件時有所聞，桃園日前才發生一起熊貓外送員硬闖平交道的事故，列車當場急煞，險些「送餐變送命」。根據台鐵統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。