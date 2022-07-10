影／台灣首枚類衛星載具火箭 屏東旭海成功升空！

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行台灣首枚混合動力類衛星載具火箭HTTP-3A研發計畫，在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試飛行第2節火箭，上午6時12分點火升空，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼；ARRC副主任魏世昕說，這次算是99.9%的成功發射，為未來火箭衛星入軌做好準備。

原訂5月3日發射，因風雨致故障取消，昨天清晨6至8時再次發射，又因氮氣分離接頭異常取消，延至今天早上。

魏世昕說， HTTP-3A是ARRC為執行科技部計畫，是世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但在技術面卻是重大突破；前年完成第1階段獨步全球的混合動力火剪懸浮飛行後，今天是第2階段的第2節火箭首次飛行，飛行時間約2分鐘、高度約3公里；測試重點包含可控制混合式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統，此次發射準備作業和飛行過程中所有的數據，都將做為下階段飛行測試參考。

他說，原預定飛行時間8分鐘、高度12公里，發射後85秒到達10公里高的最高點，之後開啟減速降落傘，今天火箭在上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，和預定有落差，是出了點狀況，前30秒都正常，之後啟用備案因應，已符合要求，火箭最後由漁船回收，內有飛行和操控導引等重要電子數據；明年第3階段將是雙節火箭接力飛行至100公里高空測試飛行，為未衛星進入更高的軌道做好準備。

國家太空中心主任吳宗信說，ARRC團隊試射全球第一枚具飛行導控技術的混合動力式火箭，不僅展現我國太空科技發展能量，台灣的自主衛星發射更前進一大步；今天發射重要的意義，一是首次在台灣合法的探空火箭發射場發射，二是台灣自主研發高精密可導航的混合動力式火箭的首次測試，太空科技在地面試一萬遍，不管多好，還是要實際發射才有用。