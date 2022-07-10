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晴朗炎熱到周二 吳德榮：菲東熱帶擾動將致天氣轉變
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，本周菲律賓東方至南海海面有熱帶擾動發展的機率，但周三20時的模擬機率已分別調低為40%及30%。菲律賓東方的熱帶擾動將帶來天氣的轉變，但影響與其發展程度密切相關，模式模擬仍在調整，應續觀察。
今天至周二太平洋高壓增強，晴朗炎熱，高溫都在36度左右，要注意防曬、防中暑；午後雷陣雨大多在山區，強度減弱，範圍亦縮小，偶有較大雨勢。北部24至36度，中部25至36度，南部24至36度，東部21至37度。
吳德榮表示，周三、周四受熱帶擾動外圍雲系影響，各地雲量增多，轉有局部陣雨的機率，局部地區有較大雨勢；氣溫略降。周五、周六各地轉多雲時晴，天氣炎熱，但大氣不穩定，午後有局部雷陣雨。
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